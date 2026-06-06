Austin Victoria freut sich über Tyler Stanalands Babyglück

Austin Victoria freut sich riesig für Tyler Stanaland (36): Der "Selling the OC"-Star sprach jüngst über das neue Familienglück seines Freundes und Kollegen und machte deutlich, wie sehr er Tyler diese Phase gönnt. Gegenüber Us Weekly schwärmte Austin davon, dass Tyler nach seiner öffentlichen Scheidung von Brittany Snow (40) abseits der Kameras offenbar genau das gefunden habe, was er sich immer gewünscht habe. Tyler ist inzwischen mit Hannah Morrissey verheiratet, und das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Baby. "Ich bin froh, dass er abschalten, die wahre Liebe finden konnte und jetzt sein größter Wunsch in Erfüllung geht, nämlich Vater zu werden, eine Familie zu gründen und eine Frau zu haben, mit der er sich wirklich verbunden fühlt", freute sich Austin. Weiter betonte er: "Ich könnte nicht glücklicher für ihn sein. Ich freue mich riesig für ihn."

Austin lieferte in dem Gespräch auch einen sehr persönlichen Einblick, denn als Vater von drei Kindern mit seiner Frau Lisa Victoria weiß der Reality-TV-Makler selbst, wie sehr ein Kind den Alltag verändert. Deshalb hatte er für Tyler direkt einen Rat parat: "Nimm es Tag für Tag, denn es geht so schnell vorbei." Besonders wichtig sei ihm dabei, als Vater präsent zu sein. "Sie werden nie wieder genau in diesem Alter sein. Lass ein Meeting sausen, wenn dein Kind dich braucht. Geld kannst du immer wieder verdienen, aber du kannst diesen Moment nicht zurückholen", gab Austin zu verstehen. Während "Selling the OC" derzeit pausiert, verbringt er nach eigenen Angaben ohnehin mehr Zeit mit seinen Kindern.

Tyler und Hannah hatten ihre Schwangerschaft vor rund einem Monat auf besonders herzige Art auf Instagram verkündet: In einem gemeinsamen Post zeigten sie zunächst ihre Füße in passenden pinken Converse-Schuhen, bevor ein winziger Kinderschuh in derselben Farbe ins Bild fiel. "Die Hälfte von dir und die Hälfte von mir. Baby Stanaland kommt im Oktober 2026", kommentierten die baldigen Eltern ihren Beitrag.

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Instagram / austin_victoria, Instagram / tylerstanaland Collage: Austin Victoria, Hannah und Tyler Stanaland

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Instagram / tylerstanaland Tyler Stanaland und seine Partnerin Hannah

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Instagram / tylerstanaland Tyler Stanaland und Hannah erwarten Nachwuchs

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