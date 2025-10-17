Brittany Snows Ex-Mann Tyler hat sich mit Freundin verlobt

Tyler Stanaland (36) hat einen neuen Schritt gewagt: Der Reality-TV-Star gab bekannt, dass er sich mit seiner Freundin Hannah Morrissey verlobt hat. Der romantische Antrag fand am Moonstone Beach in Cambria, Kalifornien, statt, einem Ort, den das Paar zu Beginn ihrer Beziehung gemeinsam bereist hatte. Auf Instagram teilte Tyler ein Video, das ihn, Hannah und ihren Hund an einem Aussichtspunkt über dem Ozean zeigt. Zu sehen ist auch, wie die Verlobte ihren funkelnden Ring präsentiert. "Unser kleines Familienglück ist jetzt ganz offiziell", schrieb Tyler zu dem emotionalen Post.

In einem persönlichen Text beschrieb der "Selling the OC"-Star die Verbindung zu Hannah als transformative Liebe: "Wenn die richtige Person in dein Leben tritt, ist es nicht nur Liebe, es ist eine Transformation." Das Paar begann Berichten zufolge im Frühjahr 2025 eine Beziehung und enthüllte diese einige Monate später in den sozialen Medien. Seitdem reisen die beiden gerne, etwa nach Palm Springs, Baja oder Hawaii. Für den Reality-Star scheint das vergangene Jahr besonders glücklich gewesen zu sein, nachdem Hannah in sein Leben getreten ist.

Vor seiner Beziehung mit Hannah war Tyler mit der Schauspielerin Brittany Snow (39) verheiratet. Die Ehe, die 2020 nach zwei Jahren Beziehung geschlossen wurde, hielt zwei Jahre. 2022 gaben die beiden die Trennung bekannt, und im folgenden Jahr wurde die Scheidung offiziell. Später sprach Brittany im Podcast "Call Her Daddy" offen über das Ende ihrer Beziehung. Tyler reagierte auf die Spekulationen und betonte in einem eigenen Statement, niemals untreu gewesen zu sein. Trotz der Trennung bewahrten die beiden nach außen hin stets Respekt voreinander. Tylers neues Glück mit Hannah zeigt nun, dass er offensichtlich bereit ist, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.

Getty Images Tyler Stanaland, TV-Bekanntheit

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland auf dem roten Teppich

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019