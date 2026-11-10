Hailee Steinfeld hält ihre kleine Tochter für ein Genie

Hailee Steinfeld (29) kommt aus dem Staunen kaum noch heraus. Die Schauspielerin war zu Gast in der Talkshow "Live With Kelly and Mark" und schwärmte dort voller Begeisterung von ihrer Tochter Harper. Die Kleine ist das erste gemeinsame Kind von Hailee und ihrem Ehemann, NFL-Quarterback Josh Allen (30), und inzwischen sechs Monate alt. Wie die junge Mutter nun in der Sendung verriet, hat die kleine Harper zuletzt große Fortschritte gemacht. Sie ist inzwischen ausgesprochen mobil und krabbelt munter durch die Gegend. Doch damit nicht genug: Laut Hailees Schilderungen kann sich ihre Tochter sogar schon selbst hochziehen. Jeder neue Meilenstein ihres Babys versetzt die Schauspielerin ins Staunen.

Besonders ihr Zeitgefühl hat sich seit der Geburt ihrer Kleinen anscheinend komplett verändert. "Ich habe das Gefühl, sie ist sechs Monate alt und gleichzeitig vier Wochen und fünf Jahre. Es ist verrückt, wie die Zeit funktioniert", schilderte Hailee in der Show. Über den neuen Bewegungsdrang ihrer Tochter berichtete sie scherzend: "Sie ist total in Bewegung. Dieses Mädchen krabbelt überall herum." Dabei nahm sich die Schauspielerin auch selbst ein wenig aufs Korn. Eltern würden ihr Kind offenbar schon dann für ein Genie halten, wenn es sich ganz altersgerecht entwickle, gab sie scherzhaft zu. Anschließend geriet sie jedoch trotzdem ins Schwärmen: "Sie ist ein schlaues Köpfchen."

Die Mutterschaft hat aber nicht nur Hailees Alltag auf den Kopf gestellt, sondern auch ihren Blick auf Selbstliebe verändert. "Dieser Lebensabschnitt hat mich definitiv gelehrt, langsamer zu machen und die kleinen Momente der Freude, die wirklich überall um uns herum sind, bewusst aufzusaugen. Zeit für mich selbst sieht jetzt ein wenig anders aus, aber ich finde sie", gestand sie in der Show. Hailee und Josh hatten sich im Mai 2025 das Jawort gegeben, in diesem Jahr wurden sie dann zum ersten Mal Eltern. Auch während der NFL-Saison mussten sich die frischgebackenen Eltern an das neue Familienleben gewöhnen. Im Juli hatte der Footballstar gegenüber E! News bereits betont, dass die Saison für ihn "definitiv anders" werde. Gleichzeitig machte Josh deutlich, dass er bei seiner Tochter "nichts verpassen" wolle.

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

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