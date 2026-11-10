Horst Lichter mit 16: So sah der "Bares für Rares"-Star aus

Horst Lichter (64) gewährt seinen Fans einen seltenen Blick in seine Vergangenheit! Auf Instagram teilte der Moderator jetzt ein Foto, das ihn als Teenager zeigt. Damals war der heutige Bares für Rares-Gastgeber gerade einmal 16 Jahre alt und posierte auf einem Moped. Die Aufnahme ist inzwischen rund 48 Jahre alt: Mit dem Zweirad und Horsts damaligem Look versprüht der Schnappschuss den typischen Charme der Siebzigerjahre. Ein Detail sticht dabei aber ganz besonders ins Auge: Unter der Nase des jungen Horst prangt bereits ein Schnauzer! Das markante Markenzeichen des TV-Stars gehörte also schon damals fest zu seinem Erscheinungsbild. Damit begleitet ihn der Bart inzwischen seit Jahrzehnten. Man könnte also sagen: Der Schnauzer ist selbst längst ein echtes Original mit Geschichte, ganz im Sinne seiner Sendung.

Heute kennen die Zuschauer Horst vor allem aus dem ZDF. Seit 2013 führt er als Gastgeber durch die Trödelshow "Bares für Rares", in der Menschen ihre Schätze von Experten schätzen lassen und anschließend Händlern zum Kauf anbieten. Das Format ist ein echter Erfolg. Es läuft nicht nur im Tagesprogramm, sondern hat es mit Sonderausgaben auch schon in die Primetime geschafft. Bekannt wurde er zunächst als TV-Koch. Die Kochschürze hat er inzwischen allerdings endgültig an den Nagel gehängt. Stattdessen konzentriert er sich voll und ganz auf seine Show. Dass auf seinem Jugendfoto ausgerechnet ein Moped zu sehen ist, passt dabei bestens ins Bild. Fahrzeuge liegen Horst nämlich bis heute am Herzen: Der TV-Star ist ein bekennender Oldtimer-Fan. Alte Schätze auf zwei oder vier Rädern haben es ihm also nicht nur in seiner Sendung angetan.

Der Weg ins Fernsehen verlief für den gebürtigen Rommerskirchener alles andere als geradlinig. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Koch. Danach arbeitete er mehrere Jahre auf einem Schrottplatz, bevor er schließlich zum Fernsehstar wurde. Gesundheitlich musste Horst schon früh schwere Schicksalsschläge verkraften. Noch bevor er 30 Jahre alt wurde, erlitt er zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Über diese schwierige Zeit sprach er unter anderem in seinem autobiografischen Buch "Keine Zeit für Arschlöcher!". Außerdem musste der gebürtige Rommerskirchener einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften. Er hat drei Kinder aus erster Ehe. Sein erstes Kind starb im Alter von nur sechs Monaten am plötzlichen Kindstod. Inzwischen ist Horst zum dritten Mal verheiratet. Seit 2009 ist er mit seiner Ehefrau Nada verheiratet und hat sich mit ihr gemeinsam ein Leben abseits der Kameras aufgebaut.

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Instagram / horstlichter__offiziell Blick in die Vergangenheit: Horst Lichter mit 16 Jahren

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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