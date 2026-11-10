"Gilmore Girls"-Star Kelly Bishop bringt ersten Roman heraus

Kelly Bishop (82) wagt einen neuen Schritt in ihrer Karriere: Die Schauspielerin veröffentlicht ihren ersten Roman. Das gab der Verlag William Morrow am Donnerstag bekannt. Wie The Hollywood Reporter berichtete, soll das Buch unter dem Titel "Broad Appeal" im Herbst 2027 erscheinen. Unterstützung erhielt der Gilmore Girls-Star dabei von Ali Rosen, einer Autorin, die bereits einen Bestseller geschrieben hat. Für Kelly ist es das erste literarische Werk dieser Art. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen vier Frauen in ihren Siebzigern, die durch Zufall in einer gemeinsamen Wohnung in Manhattan zusammenfinden. Schnell wird ihnen klar, dass auch nach dem Eintritt in den Ruhestand noch jede Menge neue Erfahrungen auf sie warten. Dabei entdecken sie, dass es für einen Neuanfang und eine ganz neue Richtung im Leben keine Altersgrenze gibt.

Im Zentrum der Geschichte steht Roz, eine 78-jährige geschiedene Rentnerin, die an der Upper West Side in Manhattan lebt. Die stetig steigenden Wohnkosten bringen sie jedoch in Bedrängnis: Sie muss befürchten, ihr geliebtes Zuhause zu verlieren. Um das zu verhindern, beschließt sie kurzerhand, Mitbewohnerinnen aufzunehmen. Zu ihnen gehört ihre exzentrische Schwägerin, die als Insektenforscherin tätig ist. Außerdem zieht eine ehemalige Trophy Wife ein, die inzwischen finanziell abgestürzt ist. Komplettiert wird die ungewöhnliche Wohngemeinschaft durch eine temperamentvolle Tanzlehrerin, die Roz bei einer Demonstration gegen Gentrifizierung in Spanish Harlem kennengelernt hat. Mit der Zeit entwickelt sich aus der zunächst praktischen Lösung eine Art Ersatzfamilie. Allerdings bleiben Konflikte nicht aus: Geheimnisse, finanzielle Sorgen und alter Liebeskummer stellen das Zusammenleben auf die Probe. Der Verlag zieht Vergleiche zu den Freundschaften und dem Humor der Serie Golden Girls sowie den schlagfertigen Dialogen aus Sex and the City. In einer Stellungnahme zur Buchankündigung beschrieb Kelly in The Hollywood Reporter die Geschichte als Erzählung über Freundschaft, Widerstandskraft und zweite Chancen. Sie wolle zeigen, dass das Älterwerden nicht bedeute, dass das eigene Leben an Möglichkeiten verliere. Vielmehr gebe es immer noch neue Geschichten zu erzählen und Wege, sich selbst neu zu erfinden.

Das Schreiben ist für Kelly allerdings kein völliges Neuland. Wie The Hollywood Reporter berichtete, veröffentlichte sie bereits 2024 ihre Memoiren "The Third Gilmore Girl", die es ebenfalls auf die Bestsellerliste der "New York Times" schafften. Darin sprach sie offen über persönliche Erlebnisse und blickte auf ihre Zeit bei der Kultserie zurück. Einem Millionenpublikum ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle als Emily Gilmore bekannt, der ebenso scharfzüngigen wie kontrollierten Mutter von Lorelai. Darüber hinaus wirkte sie unter anderem in Dirty Dancing und "The Marvelous Mrs. Maisel" mit. Auch ein Vierteljahrhundert nach dem Start der Kultserie sind Kelly Bishop und viele ihrer ehemaligen "Gilmore Girls"-Kolleginnen und -Kollegen weiterhin beruflich aktiv, wie ein Blick auf den ehemaligen Cast zeigt. Ihr neuer Roman greift Themen rund um das Älterwerden auf. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft, Zusammenhalt und die Möglichkeit, selbst im hohen Alter noch einmal neu anzufangen. Von der Zusammenarbeit mit Ali Rosen zeigte sich Kelly ebenfalls begeistert. In ihrem Statement erklärte sie: "Ich hatte so viel Spaß dabei, diesen Roman gemeinsam mit Ali Rosen zum Leben zu erwecken."

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ActionPress Kelly Bishop (Emily) in "Gilmore Girls"

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Getty Images Kelly Bishop, Alexis Bledel and Lauren Graham, "Gilmore Girls"-Stars

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