Nach Drama: Blake Lively droht das Aus für ihre Alkoholmarke

Blake Livelys (39) Alkoholmarke Betty Booze könnte vor dem Ende stehen. Wie TMZ berichtet, wird der Geschäftszweig momentan schrittweise eingestellt. Ein sofortiger Rückzug sei demnach nicht vorgesehen. Die Entwicklung betrifft allerdings ausschließlich den alkoholischen Ableger, den die Schauspielerin 2023 gegründet hatte. Ihre seit 2021 bestehende alkoholfreie Getränkemarke Betty Buzz soll weiterhin bestehen bleiben. Die Nachricht fällt in die Zeit nach Blakes öffentlich ausgetragenem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42), ihrem Co-Star und Regisseur bei It Ends With Us. Dass die juristische Auseinandersetzung mit dem möglichen Aus zusammenhängt, ist bislang jedoch nicht belegt.

Mit Betty Buzz hatte Blake zunächst alkoholfreie Drinks und Mocktails auf den Markt gebracht. 2023 folgte die Erweiterung um alkoholische Getränke unter dem Namen Betty Booze. Dieser Teil des Geschäfts soll nun nach und nach aufgegeben werden. Daneben gibt es dem Bericht zufolge Entwicklungen bei den Markenanmeldungen des Unternehmens, die ebenfalls Fragen zur Zukunft aufwerfen. Nähere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Wegen der zeitlichen Nähe zum Streit mit Justin wird über mögliche Auswirkungen auf Blakes Geschäfte spekuliert. Die bisherige Berichterstattung belegt allerdings lediglich die zeitliche Abfolge und keinen ursächlichen Zusammenhang.

Ausgangspunkt des Konflikts war die gemeinsame Arbeit an "It Ends With Us". Ende 2024 mündete die Auseinandersetzung in einen öffentlichen Rechtsstreit, in den auch Blakes Ehemann Ryan Reynolds (50) hineingezogen wurde. Kürzlich veröffentlichte, zuvor versiegelte Gerichtsunterlagen enthalten einen Nachrichtenaustausch zwischen ihm und Buchautorin Colleen Hoover (46). Darin äußerte sich Ryan im August 2024 empört über den Umgang mit seiner Frau. "Es ist erstaunlich für mich, dass alle an einer Produktion Beteiligten vor einer Person davonlaufen können, die offensichtlich ein Raubtier und Soziopath ist", schrieb er mit erkennbarem Bezug auf Justin. Dabei handelt es sich um Ryans persönliche, scharf formulierte Bewertung. Außerdem kritisierte er: "Und die Erzählung muss zuerst darauf hinauslaufen, warum eine Frau das Problem ist."

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Getty Images Blake Lively im April 2025

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Getty Images Blake Lively, März 2025

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