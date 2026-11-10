Kaia Gerbers Trauer um ihren Bruder Presley kommt in Wellen

Kaia Gerber (25) lässt ihre Community an ihrem Schmerz teilhaben. Am 20. September verstarb ihr Bruder Presley Gerber (†27). Auf Instagram trauerte sie öffentlich und präsentierte mehrere Bücher und Romane, die sich mit Verlust und Abschied auseinandersetzen. Eine Textstelle der Autorin Joan Didion (†87) hob sie besonders hervor. "Wenn Trauer kommt, ist sie nichts von dem, was wir erwarten. Trauer kennt keine Distanz. Trauer kommt in Wellen, in Anfällen, in plötzlichen Ängsten, die die Knie schwächen, die Augen blenden und die Dunkelheit auslöschen", lautete es.

Vor wenigen Wochen brach Kaia erstmals ihr Schweigen nach dem Tod ihres Bruders. Sie veröffentlichte einen Abschiedsbrief. Sie sei "buchstäblich auf den verdammten Knien", schrieb das Model. Auch über die enge Verbindung zu Presley fand Kaia emotionale Worte: "Ich wurde geboren, um dich zu lieben. Ich werde sterben und dich lieben. Es gab nie etwas anderes." Presley wurde im September regungslos in seinem Zimmer in einer Rehaeinrichtung in Santa Monica aufgefunden. Er wurde nur 27 Jahre alt. Er hatte erst wenige Stunden vor seinem Tod eingecheckt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf eine Überdosis. Eine offizielle Todesursache wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Auch Kaias Mutter Cindy Crawford (60) hatte sich nach Presleys Tod mit bewegenden Zeilen zu Wort gemeldet. Auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Sohnes. Dazu teilte sie ein gemeinsames Statement mit ihrem Ehemann Rande Gerber (64) und Kaia. "Wir sind unendlich untröstlich über den Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", schrieb die Familie. Kaia teilte den Beitrag anschließend auch auf ihrem eigenen Profil. In ihrer Botschaft blickten die Angehörigen auf die gemeinsame Zeit mit Presley zurück. "Wir fühlen uns so gesegnet, Presley 27 Jahre lang in unserem Leben gehabt zu haben. Er ist eine liebe, wunderschöne Seele, die geliebt hat und geliebt wird, jetzt und für immer", hieß es unter anderem.

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Jamie McCarthy / Getty Images Kaia Gerber (r.) mit ihrem Bruder Presley (l.)

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Getty Images Bei der Marc Jacobs Redux Grunge Celebration: Kaia Gerber und Presley Gerber in New York City

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