Rachel Zegler macht ihre neue Liebe am Broadway öffentlich

Rachel Zegler (25) hat ihre neue Liebe offiziell gemacht – und sich dafür einen ganz besonderen Abend ausgesucht. Die Schauspielerin begleitete Bradley Jaden am Sonntag zur Premiere des Musicals "Wanted" in New York City. Für den Musicaldarsteller war es nicht irgendein Auftritt, denn mit der Show feierte er sein Broadway-Debüt. Nach der Vorstellung zeigten sich die beiden auf der anschließenden Premierenfeier sehr vertraut miteinander. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie Rachel ihren Freund innig umarmt. Auch in den sozialen Medien machte die "West Side Story"-Darstellerin aus ihren Gefühlen kein Geheimnis. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Video, das Bradley bei seiner Verbeugung während des Schlussapplauses zeigt. Dazu schrieb Rachel voller Begeisterung: "Du bist alles, @bradleyjaden." Ihre liebevolle Botschaft versah sie außerdem mit drei Herz-Emojis.

Ganz überraschend kommt die Liebesnews allerdings nicht. Bereits sieben Wochen zuvor hatte es erste Hinweise auf eine Romanze gegeben: Damals wurden Rachel und Bradley bei einem Spaziergang durch New York City gesichtet – Händchen haltend. Bradley ist vor allem in Großbritannien ein bekanntes Gesicht. Dort stand er in West-End-Produktionen wie "Les Misérables", "Das Phantom der Oper" und "Wicked" auf der Bühne. Mit "Wanted" gibt er nun seinen Einstand am Broadway. Das Stück erzählt die Geschichte der Zwillingsschwestern Mary und Martha Clarke, gespielt von Solea Pfeiffer und Liisi LaFontaine. Im Jahr 1893 sind die beiden in Texas auf der Flucht und kämpfen um die Zukunft ihrer Familie. Rachel stand ihrem Freund an seinem großen Abend auch modisch in nichts nach. Sie trug ein Kleid von Gauntlett Cheng und Schuhe von Stuart Weitzman. Ihren Schmuck hatte sie bei Sethi Couture, Vrai und Happy Jewelers ausgewählt.

Für Rachel selbst ist der Broadway kein Neuland. Im Jahr 2024 stand sie dort in dem Theaterstück "Romeo + Juliet" auf der Bühne. Auch in Zukunft wird sie dem Theater treu bleiben: Im kommenden Jahr soll sie mit der Wiederaufnahme des Musicals "Evita" erneut ins Rampenlicht treten. Die Rolle ist ihr bereits vertraut, denn in dem Stück war sie schon im vergangenen Jahr im Londoner West End zu sehen. Damit verbindet Rachel und Bradley nicht nur ihre Beziehung, sondern auch die Leidenschaft für die Musicalbühne – auf beiden Seiten des Atlantiks. Bislang hatten sich die beiden zu ihrer Verbindung nicht geäußert. Mit ihrem Besuch bei Bradleys Broadway-Debüt und der verliebten Botschaft im Netz hat Rachel nun erstmals öffentlich gezeigt, dass sie und der Musicaldarsteller ein Paar sind.

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Imago Rachel Zegler besucht die Broadway-Premiere von "Wanted" im James Earl Jones Theatre in New York

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Getty Images Bradley Jaden singt bei der Pressevorführung von "Les Misérables The Arena Spectacular" am 1. Mai 2025 in Sydney

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