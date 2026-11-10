Erster Kuss für die "Bachelorette": Bei Ariel wird es ernst

Als "Bachelorette" lässt Realitysternchen Ariel (23) nichts anbrennen: Schon in der dritten Folge der aktuellen Schweizer Staffel fliegen bei dem Rotschopf gewaltig die Funken. Der Glückliche ist Livio Lucchini, ein 22-jähriger Lagermitarbeiter aus dem Zürcher Oberland, der nach einem gemeinsamen Dinner am Meer den ersten Schritt wagte – und für seinen Mut prompt mit einem leidenschaftlichen Kuss belohnt wurde. "Der wollte gar nicht mehr aufhören!", kicherte Ariel später im Interview und zog ein zufriedenes Fazit: "Ich gehe jetzt mit einem guten, satten Gefühl ins Bett und bin happy." Das Einzeldate hatte sich der Schweizer zuvor bei einem Spiel gesichert, als es darum ging, Ariel, der die Augen verbunden waren, zu verführen. Livio entschied die Challenge mit einem sanften Kuss auf ihre Schulter für sich. Beim anschließenden Dinner kamen die beiden dann rasch auf ihre Love Languages zu sprechen, wobei Ariel betonte: "Ich liebe es, wenn man mich anfasst, wenn man kuschelt." Ein Satz, den sich Livio nicht zweimal sagen ließ.

Dass Livio schon während des Dinners auf mehr als nur Händchenhalten aus war, war Ariel nicht entgangen. "Er will mich die ganze Zeit küssen. Er hat die ganze Zeit auf meine Lippen geguckt", berichtete sie aufgeregt im Zwischeninterview, noch vor dem ersten Kuss. Gleichzeitig stellte sie klar: "Ich mache den ersten Schritt nicht." Bevor es am Wasser dann letztlich durch Livios Initiative zum Äußersten kam, lernten sich die beiden beim Tischgespräch noch besser kennen. Ariel stellte unmissverständlich klar, dass ein Partner ohne finanzielle Absicherung für sie nicht infrage komme: "Wenn ein Mann vor mir sitzt und keinen Franken auf der Seite hat, dann kann er nicht mein Mann sein. (...) Ich bin eine Mami, aber keine Sugar-Mommy." Diese schonungslos ehrliche Ansage hinterließ bei dem ohnehin schon sichtlich nervösen Kandidaten mächtig Eindruck: "Es gibt wenige Frauen, die so direkt sind", staunte Livio.

Abseits ihrer Annäherung an Livio wird Ariels Teilnahme an der Datingshow indes von Vorwürfen eines bereits ausgeschiedenen Kandidaten überschattet. Daniel Fischer, der kurz nach Staffelstart die Segel streichen musste, behauptete kürzlich, Ariel sei während der Dreharbeiten in Thailand schon mit Realitykollege Tim Kühnel (30) liiert gewesen. Seiner Darstellung zufolge habe er sie damit konfrontiert, weshalb er als Erster der insgesamt 21 Männer aus der Show ausschied. In der Sendung sei letztendlich ein anderer Grund für seinen Rauswurf vorgeschoben worden: ein heimlich aufgenommenes Gespräch. Darin hatte er seinem Bruder erzählt, dass er lediglich wegen des Urlaubs an dem Format teilnehme. Ob seine Behauptung über Ariel und Tim zutrifft, ist nicht belegt. Die aktuelle Staffel läuft seit dem 26. Oktober auf dem Schweizer Sender 3+. In Deutschland sind die ersten Folgen seit dem 5. November im Streamingabo bei RTL+ abrufbar.

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3+ Ariel beim Kuss mit Kandidat Livio, "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel und Kandidat Livio beim Einzeldate, "Die Bachelorette" (Schweiz), 2026

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