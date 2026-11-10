Nur billiger Kram? Kims Adventskalender löst Shitstorm aus

Kim Kardashian (46) sorgt mit ihrer Modemarke Skims kurz vor der Adventszeit für einen echten Shitstorm. Grund dafür ist der Adventskalender des Labels, den zahlreiche Contentcreator schon Anfang November in Videos auf Instagram und TikTok geöffnet haben. Hinter den zwölf Türchen stecken allerdings keine hochwertigen Überraschungen, wie man sie bei dem Preis erwarten dürfte. Zum Vorschein kommen vor allem Haargummis, Haarspangen, Haarnadeln, Schlüsselanhänger, ein Quetschspielzeug und ein Haarband, das aus BH-Trägern gefertigt wurde. In den USA kostet der Kalender 148 US-Dollar, also umgerechnet rund 132 Euro. Deutschen Kunden zeigt die Skims-Website sogar einen Preis von 188 Euro an. Die Influencerin Kyla Ryan schätzt den Wert des Inhalts in einem Reel dagegen auf gerade einmal etwa 4 Euro. Die Unboxingclips verbreiteten sich daraufhin rasant in den sozialen Medien. Zahlreiche enttäuschte User bezeichneten das Produkt unter anderem als "Betrug" und als "den schlechtesten Adventskalender aller Zeiten". Gerade der deutliche Unterschied zwischen dem hohen Verkaufspreis und den gezeigten Kleinteilen steht dabei im Zentrum der Kritik.

Kyla kann der Zusammenstellung wenig abgewinnen. "Das sieht aus wie Reste aus dem Lager", urteilt sie in ihrem Instagram-Video. Beim Auspacken hofft sie zunächst noch auf einen Gutschein im letzten Fach. Doch auch dort wartet nur ein weiterer Plastikschlüsselanhänger mit Skims-Logo. Ihre Follower warnt sie deshalb: "Bitte kauft das nicht." Auch der deutsche Influencer Maxim Giacomo findet in seinem Video dazu deutliche Worte: "Kim Kardashian hat unter ihrem Sofa geschaut und geguckt, was hat sich da in den letzten Jahren angesammelt." Zahlreiche andere Nutzer machen sich über den Inhalt lustig. "Dieser Skims-Adventskalender sieht aus wie das, was ich auf dem Boden finde, wenn ich mein Bett von der Wand wegrücke", spottet ein User in den sozialen Medien. Ein anderer hätte sich als Fan der Marke lieber über zwölf neue Unterhosen gefreut. Skims hatte jedoch auch vorab darauf hingewiesen, dass Accessoires wie Haarschmuck und Schlüsselanhänger enthalten sind. Zahlreiche Comedyclips gehen derzeit via Social Media viral, in denen darüber spekuliert wird, wie der Kalender verpackt wurde. Ebenso verbreiten sich Bilder vom Inhalt diverser Sofaritzen als Vergleich zum Kalenderinhalt.

Kim hatte Skims im Jahr 2019 gemeinsam mit dem schwedischen Unternehmer Jens Grede gegründet. Seitdem ist die Marke zu einem milliardenschweren Unternehmen gewachsen, das formgebende Unterwäsche, Loungewear und Bademode verkauft. Mit Kritik an einem teuren Promiadventskalender steht die Unternehmerin allerdings nicht allein da. Auch Herzogin Meghan (45) hatte mit ihrer Lifestylemarke As Ever einen Kalender für 132 Euro auf den Markt gebracht. Dieser sorgte wegen seines Preises und des als wenig originell empfundenen Inhalts ebenfalls für Diskussionen. Anders als bei Skims stecken darin jedoch 24 handgefertigte Pralinen, die Meghan zusammen mit dem Chocolatier Compartés aus Los Angeles entwickelt hatte. Verpackt sind die Süßigkeiten in einer aufwendig gestalteten Box, die als Erinnerungsstück gedacht ist. Bei Kims Skims-Kalender verteilen sich dagegen lediglich zwölf kleine Accessoires auf die einzelnen Fächer. Gerade diese Zusammenstellung und der dafür verlangte Preis haben nun für die viralen Unboxingvideos und die zahlreichen negativen Reaktionen gesorgt.

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Getty Images Kim Kardashian bei der New Yorker Premiere der zweiten Staffel von Hulus "All's Fair" im Crane Club

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian trägt Elizabeth Taylors Collier, Oktober 2026

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