Christina Hänni genießt die Date-Nights als Eltern total

Schickes Abendessen bei Kerzenschein? Die Definition von Romantik hat sich für Christina Hänni (36) und ihren Ehemann Luca (32) mittlerweile stark verändert. Via Instagram gab die Profitänzerin ihren Followern nun Einblicke in ihre jüngste Date-Night. Statt auszugehen, verbrachte das Paar den Abend ganz entspannt zu Hause. Da ihre kleine Tochter bereits schlief, machten es sich die beiden mit Pizza, Salat und Rotwein auf der Couch gemütlich. Christina hatte dafür statt eines schicken Outfits einen Pyjama angezogen, und im Kamin brannte ein Feuer. Was für den Abend der beiden wichtig war, fasste sie in ihrem Beitrag in wenigen Worten zusammen: "Kleine schläft, Pizza ist da, Wein ist offen. Date Night!" Für das Ehepaar war das offenbar alles, was es für einen gelungenen Abend zu zweit brauchte.

Auf eine Restaurant-Reservierung und die Suche nach einem Babysitter verzichteten Christina und Luca an diesem Abend ganz bewusst. Auch den organisatorischen Aufwand im Vorfeld wollten sich die beiden Eheleute ersparen. Im Vordergrund standen für das Paar schlichtweg die ungestörte Zweisamkeit und die Gelegenheit, endlich wieder einmal lange Gespräche ohne Unterbrechungen führen zu können. Dass sich ihre gemeinsamen Abende verändert haben, seit die beiden Eltern geworden sind, gab die Tänzerin offen zu. Das stört sie aber keineswegs. "Seit wir Eltern sind, sehen unsere Dates anders aus als früher. Ehrlich gesagt mag ich sie so fast noch lieber", schrieb Christina auf Instagram. Ein aufwendiges Programm braucht es ihrer Meinung nach nicht, damit eine Date-Night schön wird. Viel wichtiger ist ihr, dass sich das Paar ganz gezielt Zeit füreinander nimmt: "Es braucht nicht viel, nur bewusst Zeit füreinander."

Die von Christina veröffentlichten Schnappschüsse unterstreichen, wie behaglich der Abend verlief. Ein Foto zeigt die Tänzerin mit einem Lächeln auf einer grauen Couch, eingewickelt in eine farbenfrohe Decke, während sie der Kamera mit ihrem Weinglas zuprostet. Auf einer weiteren Aufnahme hält sie zusätzlich eine Fernbedienung bereit. Im Hintergrund wird das einladende, lichtdurchflutete Wohnzimmer sichtbar, das durch eine hohe Holzdecke, großzügige Fensterfronten und ein prasselndes Kaminfeuer besticht. Am Ende ihres Beitrags wandte sich Christina, die ihren gemeinsamen Podcast mit Luca beendet hat, noch direkt an ihre Community. Sie wollte wissen, wie andere Mütter und Väter ihre Zeit als Paar gestalten, seit sie Kinder haben. "Wie sieht euer Date-Abend aus, seit ihr Kinder habt? Ausgehen oder Sofa?", fragte sie ihre Follower und forderte sie damit auf, eigene Erfahrungen zu teilen.

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni zeigt ihre Date-Night, November 2026

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni im November 2026

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