Dannii Minogue warnte vor Russell Brand als "Raubtier"

Schon vor rund 20 Jahren fand Dannii Minogue (55) deutliche Worte über Russell Brand (51), und die wirken heute noch einmal ganz anders. Gegenüber dem Mirror bezeichnete die australische Sängerin ihn 2006 als "völlig verrückt" und "widerliches Raubtier". Anlass war ihr Auftritt in seiner MTV-Sendung "1 Leicester Square", die nur kurz lief. Nach der Aufzeichnung soll Russell sie bedrängt und sogar durch einen Korridor verfolgt haben. Zudem habe er sie wiederholt nach ihrer Telefonnummer gefragt. Besonders deutlich betonte Dannii: "Er akzeptierte kein Nein." Rund 20 Jahre später bekommen diese Aussagen neue Brisanz. Jetzt wurde der Brite tatsächlich verurteilt. Nach einem vierwöchigen Prozess am Southwark Crown Court in London sprach ihn das Gericht der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig. Bei der anschließenden Strafverkündung verhängte das Gericht laut der vorliegenden Quelle eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Damit stehen Danniis damalige Schilderungen nun erneut im Fokus der Öffentlichkeit.

Doch nicht nur sein Verhalten nach der Show störte Dannii damals. Auch während der Aufzeichnung soll Russell die Sängerin mit anzüglichen Äußerungen konfrontiert haben. "Er machte ständig schockierende Bemerkungen, die ich nicht einmal wiederholen kann. Allein die Worte auszusprechen, würde mich erröten lassen", berichtete Dannii dem Mirror. Unter anderem soll er ihre "fabelhaften Brüste" kommentiert haben. Für sie sei jedoch eindeutig gewesen: "Er ist einfach nicht mein Typ." Er gehe "immer diesen einen Schritt zu weit", aber nie so weit, dass sie ihm eine Ohrfeige gegeben hätte. Bei der Verkündung des Strafmaßes bezeichnete der zuständige Richter Russell als "Sexualstraftäter", der "über einen Zeitraum von fünf Jahren Sexualdelikte an mehreren Frauen begangen" habe. Nach dem Urteil formte Russell in Richtung seiner Ehefrau Laura mit den Lippen die Worte "Ich liebe dich" und "Wir werden das schaffen". Danach führten ihn Justizbeamte ab. Außerdem ermittelt die Metropolitan Police wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn.

Dannii ist die jüngere Schwester von Popstar Kylie Minogue (58) und war später unter anderem als Jurorin bei The X Factor UK im Fernsehen zu sehen. Ihre Aussagen aus dem Jahr 2006 waren bereits 2023 wieder aufgegriffen worden, nachdem mehrere Frauen Russell sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Trotz ihrer Kritik hatte die Sängerin dem Comedian damals auch etwas Positives bescheinigt: Er sei "offensichtlich sehr intelligent". Mit seinem auffälligen Make-up konnte Dannii hingegen wenig anfangen. "Normalerweise liebe ich Männer mit Eyeliner. Das kann sehr sexy sein, aber nicht bei Russell. Auf gar keinen Fall, niemals", erklärte sie dem Mirror. Russell hat mit seiner Frau Laura drei Kinder. Zuvor war er kurzzeitig mit Katy Perry (42) verheiratet, im Dezember 2011 reichte er die Scheidung ein. Zu den aktuellen juristischen Problemen ihres Ex-Mannes hat sich Katy nicht geäußert. In einem Interview mit Vogue hatte Katy 2013 jedoch angedeutet, nach der Trennung eine für sie entscheidende "Wahrheit" erfahren zu haben. Weitere Einzelheiten dazu nannte sie damals nicht.

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Imago Dannii Minogue besucht die Attitude Awards 2025 im Roundhouse in London

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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