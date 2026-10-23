Im Bikini: Hailee Steinfeld begeistert mit Throwback-Foto

Ein älterer Schnappschuss von Hailee Steinfeld (29) sorgt im Netz gerade wieder für Wirbel. Auf Reddit teilen Fans aktuell ein Foto der Schauspielerin und Sängerin, das bei einem Shooting im flachen Wasser eines Infinity-Pools aufgenommen wurde. Die Mutter eines Mädchens trägt darauf einen extrem knappen, leuchtend pinken Neckholder-Bikini, kombiniert mit großen Creolen und nassen Haaren im Wet-Look. In einer eleganten Pose auf der Seite liegend setzt sie ihre Kurven vor der Kulisse perfekt in Szene. Neu ist die Aufnahme allerdings nicht: Das Bild, das dem Magazin The Blast vorliegt, stammt aus der Zusammenarbeit der "Hawkeye"-Darstellerin mit dem Label Frankie's Bikinis. Zu sehen ist ein Modell aus ihrer Bademodenkollektion aus dem Jahr 2021, die von den Siebzigerjahren inspiriert war. Offenbar hat das Foto auch Jahre später nichts von seiner Wirkung verloren – im Netz wird es fleißig weiterverbreitet und kommentiert.

Die Reddit-Community feiert das wiederentdeckte Foto regelrecht. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob für den Look der Sängerin – und haben direkt einen konkreten Wunsch: Viele fordern, dass Hailee endlich ein Cover-Shooting für die legendäre Bademodenausgabe der Sports Illustrated ergattert. Ein Nutzer verwies dabei auch auf ihren Ehemann Josh Allen (30) und schrieb: "Jetzt, da sie mit einem beliebten Sportler verheiratet ist, schafft sie es vielleicht irgendwann in die Sports Illustrated." Andere Kommentare fielen noch deutlicher aus. "Sie ist die Perfekteste, die ich je gesehen habe", hieß es in einem Beitrag. Tatsächlich war Hailee bislang noch nie in der Bademodenausgabe des Magazins zu sehen – die Fans auf Reddit scheinen das jedoch gerne ändern zu wollen.

Die Bademoden-Kollektion war für Hailee damals ein echtes Herzensprojekt. Sie verriet, dass sie intensiv in die Entwicklung der Linie involviert war und beim Design der Bikinis selbst kräftig mitgemischt hat. Gegenüber WWD erklärte sie damals: "Was mir an der Zusammenarbeit mit Frankie's Bikinis für diese Kollektion am besten gefallen hat, war die praktische Erfahrung, die ich während des gesamten Designprozesses sammeln konnte." Weiter schwärmte sie von dem Ergebnis: "Die von den Siebzigerjahren inspirierte Kollektion bietet eine Reihe von Vintage-Mustern sowie lustigen, lebendigen Prints, die jedem Körpertyp passen und schmeicheln können." Neben dem pinken Zweiteiler, der nun erneut für Gesprächsstoff sorgt, gehörten auch mehrere gestreifte Designs sowie weitere farbenfrohe Retrolooks zur Reihe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld auf der Vanity Fair Oscar Party 2020