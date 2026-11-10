Nach dem "Megxit": Prinz Harry beschreibt seine Depressionen

Ein Blick hinter die Kulissen: Prinz Harry (42) spricht offen über seine mentale Krise nach dem "Megxit". Wie Radar Online meldet, stürzte der Herzog von Sussex 2019 nach dem Umzug nach Kanada in eine schwere Depression. Eigentlich suchte er dort mit Meghan (45) und Sohn Archie (7) Zuflucht vor dem stressigen Hofleben, um sich neu zu sortieren. Statt der erhofften Erleichterung folgte jedoch nur wenige Tage später der totale emotionale Kollaps. "Als ich in Kanada war, weit weg von dem stressigen Umfeld, in dem mein Körper vermutlich einfach mit Adrenalin vollgepumpt war, erlebte ich innerhalb von zwei oder drei Tagen diesen Adrenalinabsturz – etwas, das ich zuvor noch nie erlebt hatte", schilderte Harry. Ohne den ständigen Druck habe er den Alltag kaum noch bewältigt. Im Haushalt sei er "nutzlos" gewesen, gab der Royal offen zu. Rund zwei Wochen lang habe er mit Depressionen zu kämpfen gehabt.

Aus heutiger Sicht ist Harry sicher, dass sein Verstand das Adrenalin des Dauerstresses brauchte, um überhaupt zu funktionieren. Erst als in Kanada Ruhe einkehrte, wurde ihm klar, dass dieser ständige Alarmmodus seine emotionale Taubheit nur überspielt hatte. Die Wurzeln seiner seelischen Probleme liegen jedoch tiefer: Wie der Prinz selbst zugibt, kämpfte er in Großbritannien bereits in den 15 bis 20 Jahren nach dem tragischen Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (†36), mit schweren inneren Konflikten. Wenn ihn jemand nach seinem Befinden fragte, lautete seine Antwort stets: "Mir geht es gut." In Wahrheit seien es "Taubheit, emotionales Abschalten" gewesen, während das Adrenalin ihn immer weiter angetrieben habe, zitiert Radar Online den Prinzen. Einige Monate nach dem Umzug zogen sich Harry und Meghan als ranghohe Arbeitsroyals zurück. 2020 verlegten sie ihren Lebensmittelpunkt schließlich in die USA. Ihre schmerzhaften Erfahrungen machten sie später unter anderem in Interviews und in Harrys Memoiren "Reserve" öffentlich – was das Verhältnis zur Königsfamilie zusätzlich belastete.

Gegenwärtig befindet sich der Wohnsitz von Prinz Harry, Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet (5) wieder in Großbritannien. Vonseiten des Palastes wurde jedoch betont, dass das Ehepaar dort den Status von Privatpersonen besitzt und keine repräsentativen Pflichten für die Krone wahrnimmt. Als Hauptgrund für die Rückkehr nannte der Herzog von Sussex jüngst ein familiäres Umdenken. Die Ereignisse der letzten sechs Jahre sowie eine transparentere Kommunikation hätten die Basis für eine veränderte Herangehensweise geschaffen. Mit dem Neuanfang verbindet der Zweifachvater zudem die Hoffnung, dass man ihm und seinen Liebsten künftig besser begegnet. Auch um eine Annäherung an seinen Vater König Charles III. (77) hatte sich Harry öffentlich bemüht. Bei einem Besuch in Großbritannien kam es schließlich zu einem rund einstündigen Treffen zwischen den beiden. Das Verhältnis zum Rest der Königsfamilie bleibt nach den öffentlichen Auseinandersetzungen jedoch angespannt.

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Getty Images Bei der Clinton Global Initiative: Rede von einem Teilnehmer in New York City, 23. September 2026

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

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