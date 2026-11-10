Daniel Radcliffe zögert bei der neuen "Harry Potter"-Serie

Daniel Radcliffe (37) wurde als Harry Potter weltberühmt. Mit der neuen Serie tritt ein neuer Schauspieler in seine Fußstapfen – ob sich Daniel das ansehen wird, weiß er allerdings noch nicht. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie [anschauen] werde", meinte der Filmstar im Gespräch mit Associated Press. Der Grund: "Ich habe schon viel 'Harry Potter' gesehen und war selbst an viel 'Harry Potter' beteiligt… Außerdem schaue ich überhaupt kein Fernsehen."

Die neue "Harry Potter"-Serie wäre somit nicht die einzige, die Daniel nicht kennen würde. Denn wie er verriet, habe er einige der beliebtesten Fernsehserien auch noch nicht gesehen. "Ich habe Breaking Bad nicht gesehen. "Mad Men" habe ich auch nicht gesehen. Und einige der echten Klassiker habe ich ebenfalls nicht gesehen. Also, na ja, acht Stunden sind eine Menge Zeit, um irgendetwas anzuschauen", scherzte der 37-Jährige.

Auch wenn er bei der Serie selbst noch zögert, hat Daniel großes Vertrauen in seinen Nachfolger. In der Neuauflage übernimmt Dominic McLaughlin die Rolle des Harry Potter. Gut gemeinte Tipps will Daniel dem Nachwuchsdarsteller aber nicht mit auf den Weg geben. "Ich möchte Dominic wirklich keine Ratschläge geben. Er kriegt das hin. Er braucht keine Ratschläge von mir", betonte Daniel gegenüber Associated Press. Er ist sich sicher, dass der junge Darsteller die große Aufgabe mit Bravour meistern wird.

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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