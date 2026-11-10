Thomas Markle wird nach Festnahme psychiatrisch begutachtet

Thomas Markle Sr. (82), der Vater von Herzogin Meghan (45), soll nach seiner Festnahme im US-Bundesstaat Florida psychiatrisch untersucht werden. Das hat die US-Magistratsrichterin Lindsay Griffin in Tampa angeordnet. Das berichtet unter anderem Page Six. Bei Thomas' erstem Gerichtstermin seien Zweifel aufgekommen, ob er dem Verfahren wegen des mutmaßlichen Besitzes von Missbrauchsdarstellungen von Kindern geistig folgen und seine Verteidigung angemessen unterstützen könne. Als Gründe für die Begutachtung nannte die Richterin seinen Gesundheitszustand, sein hohes Alter von 82 Jahren und seine Erinnerungslücken. Es bestehe ein "hinreichender Grund zu der Annahme", dass Thomas an einer psychischen Krankheit oder Beeinträchtigung leiden könnte. Diese könne ihn daran hindern, Wesen und Folgen des Verfahrens zu verstehen oder an seiner Verteidigung mitzuwirken. Die forensische Psychiaterin Dr. Amie Gerodimos soll ihn deshalb unabhängig untersuchen. Ihre Einschätzung zu Thomas' Verhandlungsfähigkeit muss dem Gericht bis zum 20. November vorliegen.

Festgenommen wurde Thomas am vergangenen Freitag. Laut der Strafanzeige sollen Behörden in Lagerräumen, die mit ihm in Verbindung stehen, mutmaßliche Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden haben. Vor Gericht erschien er zwar, gab aber keine Erklärung zu seiner Schuld oder Unschuld ab. Das Gericht entließ ihn auf eigene Verantwortung und ordnete Hausarrest in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz an. Eine elektronische Fußfessel überwacht ihn, Internetzugang und Kontakt zu Minderjährigen sind ihm verboten. Die Vorwürfe bestreitet Thomas entschieden. "Ich könnte niemals tun, was mir vorgeworfen wird. Es ist das Schlimmste, dessen man jemanden beschuldigen kann", erklärte er laut Daily Mail. Herzogin Meghan hat sich bislang nicht öffentlich zu der Festnahme ihres Vaters geäußert. Am Dienstag trat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) im Europäischen Parlament in Brüssel auf. Dort nahm das Paar an einer Veranstaltung zur Sicherheit von Kindern im Internet teil.

Nach seiner Freilassung hatte TMZ berichtet, dass die Seniorenresidenz Maravida Senior Living in Lakeland Thomas nicht wieder aufnehmen wollte. Dem Portal zufolge kam Thomas daraufhin vorübergehend bei seiner Tochter Samantha Markle (61) unter, die ebenfalls in Lakeland lebt. Dort sei er weiterhin beaufsichtigt worden. Der aktuelle Gerichtsbericht hält dagegen fest, dass der Vater von Meghan unter Hausarrest in einer Pflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz steht. Nähere Angaben zu der Einrichtung oder zu einem möglichen Umzug enthält die Quelle nicht. Der Rentner hat schon länger gesundheitliche Probleme: Im vergangenen Jahr musste ihm ein Bein amputiert werden. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, war zu sehen, wie er im Rollstuhl und mit Handschellen aus seinem Pflegeheim gebracht wurde. Nun steht zunächst die gerichtlich angeordnete psychiatrische Untersuchung im Mittelpunkt.

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Backgrid / ActionPress Thomas Markle in Mexiko, Januar 2020

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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