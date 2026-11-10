So verbringt Russell Brand erste 24 Stunden hinter Gittern

Russell Brand (51) soll seine ersten 24 Stunden hinter Gittern größtenteils allein in seiner Zelle im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth verbracht haben. Wie Page Six berichtet, wurde der Schauspieler und Comedian nach seiner Verurteilung wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe in Gewahrsam genommen. Wie ein Insider des Portals berichtete, verlasse der 51-Jährige seine Zelle möglichst selten. Obwohl er große Angst habe, versuche er, sich diese nicht anmerken zu lassen. Stattdessen soll er sich in der Gefängnisbibliothek eine Bibel und mehrere Gebetbücher ausgeliehen haben. Mit der Lektüre, Meditationen und Gebeten soll er nun viele Stunden seines Tages füllen. Obwohl die Lage für ihn sehr belastend sei, versuche der Brite, ruhig und würdevoll aufzutreten, so der Informant weiter. Ob die Schilderungen tatsächlich seinem aktuellen Alltag entsprechen, bestätigte seine rechtliche Vertretung zunächst nicht. Russells Anwalt wollte sich auf Anfrage von Page Six zunächst nicht zu dem Bericht äußern.

Aus Sicherheitsgründen soll Russell in einer Einzelzelle sitzen. Voraussichtlich werde er noch einige Wochen im HMP Wandsworth bleiben, erklärte Rechtsanwältin Kally Sahota gegenüber Page Six. Dabei spielten seine Bedürfnisse in Sachen Sicherheit, Schutz und Rehabilitation eine Rolle. Der Alltag im Londoner Gefängnis ist Kally zufolge stark eingeschränkt: Insassen dürften ihre Zellen täglich nur für rund eine Stunde verlassen. Besuch dürfen sie zwei- bis dreimal in der Woche in einem großen Gemeinschaftssaal empfangen. Eheliche Besuche gibt es in Londoner Gefängnissen nicht. Hinzu kommen offenbar schwierige Bedingungen. Die Anstalt hat vor allem mit Überbelegung und zu wenig Personal zu kämpfen. Ein unabhängiges Kontrollgremium bezeichnete die Zustände bereits 2024 als "unmenschlich". Ein ehemaliger Häftling beschrieb das Gefängnis gegenüber The Sun als "gewalttätig, korrupt, schmutzig und laut". Seiner Einschätzung nach müsse Russell zu seiner eigenen Sicherheit möglichst schnell dauerhaft verlegt werden.

Schon Monate vor dem Urteil hatte Russell in einer Podcastfolge offen über seine Sorgen gesprochen. Seiner Ehefrau Laura Gallacher (39) gestand er damals laut Page Six: "Ich mag keine Situationen, in denen es heißt: Du musst vielleicht ins Gefängnis." Laura machte ihm damals Mut: "Das liegt in der Natur eines Prozesses. [...] Du wirst das durchstehen. Gottes Gegenwart ist überall – auch im Gefängnis." Nun soll Russell seine ersten Tage in Haft tatsächlich mit Bibellektüre, Meditation und Gebeten verbringen. Laura hielt auch während des Gerichtsverfahrens zu ihrem Mann. Sie reiste aus dem gemeinsamen Zuhause in Florida nach London und sagte als einzige Zeugin der Verteidigung vor Gericht aus. Am Schuldspruch und der verhängten Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten änderte ihr Auftritt jedoch nichts. Das Paar ist seit 2017 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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Getty Images Russell Brand trifft am 5. November 2026 am Southwark Crown Court in London ein

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