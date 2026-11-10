Zeitnah: Nico Legat enthüllt den Hochzeitstermin mit Laura

Bei Nico Legat (28) und Laura Parrinello steht schon in wenigen Wochen der nächste große Beziehungsschritt an: Das verlobte Paar will heiraten. Im Interview mit RTL bei "Punkt 12" verriet Nico jetzt erstmals, wann die beiden sich das Jawort geben möchten. "Anfang Dezember wird geheiratet", verkündete Nico in der Sendung. Damit läuten die Hochzeitsglocken für das Paar noch vor der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt ihnen nach der Hochzeit allerdings nicht, denn nur wenige Monate später wartet bereits das nächste Familienglück auf Nico und Laura. Ihre Tochter soll voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 2027 zur Welt kommen. Während die Hochzeitsvorbereitungen damit offenbar in die entscheidende Phase gehen, bereitet sich das Paar zugleich auf sein neues Leben als kleine Familie vor.

Ganz unbeschwert verlief Lauras Schwangerschaft allerdings nicht von Anfang an. Besonders starke Übelkeit machte der werdenden Mutter zu Beginn zu schaffen. Inzwischen gehe es seiner Verlobten jedoch wieder gut, berichtete Nico im Gespräch mit "Punkt 12". Die vergangenen Wochen waren für das Paar somit nicht nur von Vorfreude, sondern auch von einigen Herausforderungen geprägt. Gemeinsam habe man die schwierigen Phasen gemeistert und sei daran gewachsen. "Die letzten Monate, uns hat das alles sehr zusammengeschweißt. [...] Familie Legat muss einfach zusammenhalten", betonte Nico gegenüber RTL. Der Realitystar machte damit deutlich, wie eng er und Laura in dieser besonderen Zeit zusammengerückt sind. Noch bevor ihre Tochter das Licht der Welt erblickt, wollen die werdenden Eltern ihren Zusammenhalt nun auch mit der Hochzeit Anfang Dezember besiegeln.

Erst vor wenigen Tagen hatten Nico und Laura öffentlich gemacht, dass sie ein Mädchen erwarten. Laura befand sich zu diesem Zeitpunkt im sechsten Schwangerschaftsmonat. Neben den Hochzeitsplänen und der Vorfreude auf ihre Tochter verändert die Schwangerschaft auch den Beziehungsalltag der beiden Realitystars. So sprachen sie offen darüber, dass ihre Intimität inzwischen seltener geworden sei. An Lauras Selbstbewusstsein scheint ihr wachsender Babybauch jedoch nichts geändert zu haben. Nach eigenen Angaben fühlt sie sich weiterhin attraktiv. Das liege vor allem an Nico, wie die Realitydarstellerin erklärte. Ihr Verlobter gebe ihr nämlich jeden Tag das Gefühl, dass sie für ihn schön und begehrenswert sei. In den kommenden Wochen dürften für das Paar nun gleich mehrere wichtige Vorbereitungen anstehen: Zunächst soll Anfang Dezember die Hochzeit stattfinden, ehe sich wenige Monate später mit der Geburt ihrer Tochter der Alltag der beiden erneut grundlegend verändert.

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Imago Nico Legat und Freundin Laura bei der Premiere von Survivor Germany im Cinenova Köln

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Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat und Freundin Laura

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