Russell Brands Ex-Mitschüler erhebt schwere Vorwürfe

Neue Aufmerksamkeit für schwere Vorwürfe gegen Russell Brand (51)! Ein ehemaliger Mitschüler beschuldigt den Schauspieler, bereits als Teenager jüngere Schülerinnen gegen ihren Willen unsittlich berührt zu haben. Tony Brown, der Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam mit Russell die Italia Conti Academy of Theatre Arts in London besuchte, schilderte gegenüber The Mirror dessen damaliges Verhalten. Demnach soll Russell einen auffälligen schwarzen Trenchcoat getragen haben, den er selbst als seinen "Liebesmantel" bezeichnete. Mit diesem habe er sich Schülerinnen von hinten genähert, sie umschlungen und dabei unangemessen angefasst. Einige der Mädchen seien bei seinen Annäherungsversuchen sichtbar zurückgewichen. Laut Tony sollen unter den Betroffenen auch erst 14-jährige Schülerinnen gewesen sein. Die Anschuldigungen wurden bereits vor einiger Zeit öffentlich, rücken nach der Verurteilung des Comedians nun jedoch erneut in den Fokus.

Gegenüber der britischen Zeitung schilderte Tony die mutmaßlichen Übergriffe noch genauer: "Man sah oft, wie die Mädchen zusammenzuckten. Er kniff ihnen in den Po und fasste ihnen an die Brüste." Zudem habe sich Russell immer wieder ohne ersichtlichen Grund auf den Fluren vor den Klassenräumen jüngerer Schülerinnen aufgehalten. Seinem ehemaligen Mitschüler zufolge soll der spätere Comedian sein selbstbewusstes Auftreten genutzt haben, um Kritik an seinem Verhalten abzuwehren. Auch die Italia Conti Academy nahm nach Bekanntwerden der Anschuldigungen Stellung. Die Schule betonte, dass sie Hinweise auf unangemessenes Verhalten ernst nehme, und bestätigte zugleich, dass Russell die Einrichtung einst besucht hatte. Allerdings sei seine Schulzeit dort vorzeitig beendet worden: Wegen Verstößen gegen die geltenden Verhaltensregeln habe man ihn damals von der Schule verwiesen.

Auch an eine Begegnung zwischen Russell und Naomi Campbell (56) kann sich Tony erinnern. Das Supermodel, das selbst einst die Italia Conti Academy besucht hatte, war damals zu Gast an der Schule. Russell soll sich durch eine Menschenmenge zu ihr vorgedrängt, ihre Hand ergriffen und anschließend ihren Arm geküsst haben. Naomi sei daraufhin zurückgezuckt, bevor der spätere Schauspieler weggeführt worden sei. Am Montag wurde Russell am Southwark Crown Court zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, nachdem ihn das Gericht der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen schuldig gesprochen hatte. Laut der Metropolitan Police wird der Comedian zudem lebenslang im Register für Sexualstraftäter geführt. Weitere, von diesem Verfahren unabhängige Anschuldigungen werden derzeit noch von den Behörden geprüft.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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