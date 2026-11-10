Fragen zu ihrem Vater lässt Herzogin Meghan unbeantwortet

Herzogin Meghan (45) hat Prinz Harry (42) zu einem Termin im Europaparlament in Brüssel begleitet, bei dem der Schutz von Kindern vor Gefahren im Netz im Mittelpunkt stand. Das Ehepaar zeigte sich bei seiner Ankunft am 10. November Hand in Hand. Während Harry später seine Rede hielt, verfolgte Meghan den Auftritt aus dem Publikum. Doch die 45-Jährige wurde auch mit dem Fall ihres Vaters Thomas Markle Sr. (82) konfrontiert. Wie Page Six berichtet, sprachen Reporter sie direkt auf dessen Festnahme und ihr Befinden an. Außerdem wollten sie wissen, wie es ihr gehe und wie sie mit der belastenden Situation umgehe. Die Meghan wich den Fragen aus und gab keine Antwort. Die Herzogin und Thomas haben seit Jahren keinen Kontakt. Auch zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Vater, von dem sie seit Jahren entfremdet ist, sagte sie vor Ort nichts.

Eigentlich hätte Meghan bei dem Termin selbst ans Rednerpult treten sollen. Nach Informationen von Sky News zog sie ihren Beitrag jedoch zurück, weil sie sich nach der Festnahme ihres Vaters emotional nicht stark genug gefühlt haben soll. Harry absolvierte seinen Auftritt dagegen wie geplant. In seiner Grundsatzrede appellierte der Royal an Technologieunternehmen, Kinder im Internet besser zu schützen. Schäden sollten nach seiner Forderung möglichst verhindert werden, bevor sie überhaupt entstehen. Markenexperte Eric Schiffer hatte schon vor dem Termin gegenüber Page Six damit gerechnet, dass Fragen zu Thomas den eigentlichen Anlass überschatten könnten. Eine komplette Absage wäre für das öffentliche Ansehen des Paares laut Eric aber noch problematischer gewesen. Zu Meghans möglicher Verfassung erklärte er dem Portal: "Gleichzeitig ist es sehr menschlich, diese Verletzlichkeit und Sorge zu zeigen. Das wird Mitgefühl für sie wecken – zu einem Zeitpunkt, an dem ihr das auch helfen kann, da ihre Marke schwere Schläge einstecken muss."

Thomas war nur wenige Tage vor dem Termin in Brüssel von US-Bundesbeamten festgenommen worden. Ihm wird der Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Die Anschuldigungen sind bislang nicht bewiesen. Thomas weist sie zurück und beteuert seine Unschuld. Auf eine Anfrage von Page Six hatte ein Sprecher von Meghan und Harry zunächst lediglich mitgeteilt, dass sich das Paar derzeit nicht zu dem Fall äußern werde. Meghan und ihr Vater sind bereits seit 2018 entfremdet. In einer Stellungnahme vom 23. Oktober hatte die zweifache Mutter erklärt, bereits Jahre zuvor von beunruhigenden Vorwürfen erfahren zu haben. Um ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zu schützen, sei sie deshalb auf Abstand zu ihm geblieben.

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Imago Prinz Harry besucht die Eröffnung der Ausstellung "Lost Screen Memorial" im Europäischen Parlament in Brüssel

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