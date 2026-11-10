Routinecheck brachte Sally Field (80) eine Schockdiagnose

Sally Field (80) hatte mit dieser Nachricht nicht gerechnet: Als die Schauspielerin Mitte 50 zu einer routinemäßigen Knochendichtemessung ging, stellten die Ärzte bei ihr Osteoporose fest. Wie das Ability Magazine berichtet, war die Schauspielerin schon zuvor regelmäßig untersucht worden. Wegen ihres zierlichen Körperbaus, ihrer kleinen Knochen, ihrer Hautfarbe und ihres Alters zählte sie zur Risikogruppe und wurde deshalb regelmäßig untersucht. Frühere Tests hatten zunächst Osteopenie ergeben, eine Vorstufe des Knochenschwunds. Umso überraschter war Sally, wie schnell sich daraus die voll ausgeprägte Krankheit entwickelt hatte. Die Erkrankung sorgt dafür, dass die Knochen an Stabilität verlieren und leichter brechen. In manchen Fällen genügt schon ein kräftiges Husten oder Niesen, damit eine Rippe bricht. Da der Abbau der Knochenmasse meist lange unbemerkt bleibt, erfahren viele Betroffene erst nach einem Bruch von ihrer Erkrankung. Bei Sally wurde das Problem dagegen durch den vorsorglichen Routinecheck entdeckt.

Seit der Diagnose lässt Sally ihre Knochen einmal im Jahr kontrollieren. Zudem nimmt sie monatlich das Medikament Boniva ein, das den weiteren Verlust von Knochenmasse verlangsamen soll. Am Anfang verunsicherte sie die Größe der Tablette, außerdem fürchtete sie mögliche negative Folgen. Von der Erkrankung ließ sie sich im Alltag dennoch nicht ausbremsen. Gebrechlich oder kraftlos fühlt sich die "Forrest Gump"-Darstellerin trotz ihrer Erkrankung aber nicht. So ging sie regelmäßig wandern und Rad fahren. Außerdem praktizierte sie anspruchsvolles Yoga. Wird Osteoporose früh erkannt, lässt sie sich wirksam behandeln. Ohne Therapie kann der fortschreitende Knochenabbau hingegen ernste Folgen haben. Brüche an den Wirbeln können beispielsweise dazu führen, dass Betroffene mit der Zeit eine gebeugte Haltung entwickeln. Die regelmäßigen Kontrollen sollen deshalb zeigen, wie sich Sallys Knochen entwickeln und ob ihre Behandlung weiterhin anschlägt.

Ihre eigene Krankheitsgeschichte nutzt Sally inzwischen, um als Osteoporose-Botschafterin aufzuklären. Sie wirbt dafür, die Knochendichte früh messen zu lassen und die persönlichen Risikofaktoren zu kennen. "Man muss danach suchen, um sie zu finden. Ich hätte nichts davon gewusst, wenn ich nicht einen aufmerksamen Arzt gehabt hätte, der seit Ende meiner 40er darauf geachtet hat. Weil ich so klein bin, kann ich nur sehr wenig Knochenmasse verlieren, bevor ich gefährdet bin", erklärte sie gegenüber dem Ability Magazine. Nach Angaben der Schauspielerin betrifft die Diagnose nicht nur Frauen: Männer machen etwa 20 Prozent der Osteoporose-Betroffenen aus. Deshalb sei es so wichtig, sich rechtzeitig zu informieren und zur Vorsorge zu gehen. Tatkräftig zeigte sich Sally auch kurz vor ihrem 80. Geburtstag am 6. November. Kurz davor scherzte sie im Gespräch mit USA Today: "Ich dachte, vielleicht besteige ich den Mount Everest. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür." Konkrete Pläne habe sie noch nicht. Zunächst wolle sie den heutigen Tag meistern und vielleicht Mitte der kommenden Woche mit der Planung beginnen.

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Getty Images Sally Field bei den 78. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Sally Field spricht bei der Netflix-Veranstaltung zu "Remarkably Bright Creatures" in Santa Monica

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