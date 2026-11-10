Nico Legat wird Vater: Ex Sarah Liebich reagiert nun darauf

Nico Legat (28) und seine Verlobte Laura Parrinello erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt meldet sich auch Nicos Ex-Freundin Sarah Liebich (27) zu den Babynews zu Wort. In einer Fragerunde auf Instagram macht der Realitystar deutlich, dass sie mit ihrem früheren Partner offenbar längst abgeschlossen hat. Ihre Worte über Nico sind entsprechend kühl: "Dieser Mensch ist mir aber absolut irrelevant. Ich wünsche den beiden beziehungsweise den dreien als Familie alles Gute." Für die werdenden Eltern und deren ungeborenes Baby findet Sarah damit trotz ihrer deutlichen Distanz versöhnliche Worte. Vor allem Laura gegenüber zeigt sie sich wesentlich freundlicher als gegenüber ihrem Ex. Trotz ihrer Vorbehalte gegenüber Nico gönnt sie dem Paar das Glück als kleine Familie. Negative Wünsche für ihre gemeinsame Zukunft hegt sie laut eigener Aussage jedoch nicht. Stattdessen hofft sie, dass Nico und Laura mit ihrem Nachwuchs glücklich werden.

Sarah kennt Laura offenbar nicht nur aus Erzählungen. Wie sie ihren Fans verriet, hatte sie mit ihr bereits mehrfach Kontakt. Dabei habe Nicos Ex einen guten persönlichen Eindruck von der werdenden Mutter gewonnen. "Mit Laura hatte ich auch öfter Kontakt und ich empfinde sie als wirklich nett. Ich kann das Ganze zwar auch nicht wirklich nachvollziehen, muss ich aber auch nicht. Ich wünsche allen dreien nichts Schlechtes und einfach ein schönes Familienleben, hoffentlich", erklärt Sarah. Damit trennt die Social-Media-Bekanntheit klar zwischen ihrer Einschätzung der Beziehung und ihrer Haltung gegenüber Laura. Weshalb sie Nicos neues Liebesglück nicht nachvollziehen kann, führt sie nicht weiter aus. Trotz der Distanz, die sie zu Nico wahrt, richtet sie ihre guten Wünsche ausdrücklich an das Paar und an das ungeborene Baby. Ein harmonisches Familienleben ist das, was sie den dreien für die Zukunft mit auf den Weg gibt.

Für Nico und Laura beginnt mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs ein ganz neuer Lebensabschnitt. Auch in Nicos Familie ist die Vorfreude groß: Seine Eltern Alexandra Legat und Thorsten Legat (58) werden durch das Baby erstmals Großeltern. Gegenüber RTL zeigten sich die beiden begeistert von der Schwangerschaft. Besonders freuen sie sich darüber, wie sich ihr Sohn auf dem Weg zum Vater entwickelt. Nach Einschätzung von Alexandra und Thorsten gehe Nico schon jetzt in seiner künftigen Rolle auf. Im Umgang mit seiner Verlobten zeige der Realitystar zudem eine neue und besonders fürsorgliche Seite. Neben den Vorbereitungen auf die Ankunft des Babys steht für das Paar außerdem ein weiterer großer Meilenstein an: Das Paar ist verlobt und möchte noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten.

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Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit

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Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat und Freundin Laura

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