Adam Driver verrät, warum er bei "X-Men" schwach wurde

Lange Zeit hatte Adam Driver (42) Marvel eine Absage nach der anderen erteilt, nun wird er doch noch Teil des Marvel Cinematic Universe. Im geplanten X-Men-Reboot soll der Schauspieler den Bösewicht Mister Sinister verkörpern. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" erklärte er jetzt, warum er diesmal zugesagt hat. Ausschlaggebend seien gleich mehrere Faktoren gewesen: Das Timing habe gestimmt und er sei schon lange ein Fan der X-Men. Besonders überzeugt hätten ihn jedoch Marvel-Chef Kevin Feige (53) und Regisseur Jake Schreier. "Es waren wirklich X-Men und Jake Schreier, der Regisseur, seine Idee dafür und die Tatsache, dass Kevin Feige dabei ist. Es kam einfach alles zusammen", erklärte Adam in der Sendung. Auch das Drehbuch habe ihn begeistert: "Das Drehbuch ist wirklich cool." Diesmal hätten für den Hollywoodstar also alle Voraussetzungen gestimmt.

Für Adam ist die neue Rolle eine echte Herzensangelegenheit. Schon als Kind las er begeistert die X-Men-Comics und verfolgte die animierte TV-Serie. Die Zusage für den Reboot sei deshalb ein besonders persönlicher Moment für ihn gewesen. Gleichzeitig bringt das Projekt auch einen gewissen Druck mit sich. Angesichts des großen Publikums und seiner eigenen Verbundenheit mit der Reihe möchte er der Vorlage unbedingt gerecht werden. "Viele Leute werden ihn sehen. Und wenn er schlecht ist, werden viele Leute sehen, wie schlecht du bist", gab er in der Sendung mit Jimmy Kimmel (58) offen zu. Entsprechend hoch seien seine eigenen Ansprüche: "Ich will es nicht vermasseln. Ich bin ein riesiger X-Men-Fan." Ob ihm das gelingt, wird sich allerdings erst noch zeigen. Nach aktuellem Stand soll der neue "X-Men"-Film am 5. Mai 2028 in die Kinos kommen.

Kevin Feige hatte über Jahre hinweg immer wieder versucht, Adam für eine Rolle im Marvel-Universum zu gewinnen. Dabei lief es zwischen den beiden offenbar stets ähnlich ab: Zunächst sprachen sie per Videochat über ein mögliches Projekt. Anschließend nahm sich der Schauspieler Bedenkzeit, sagte letztlich aber jedes Mal ab. Dass es nun ausgerechnet mit den X-Men klappt, hängt auch mit Adams Kindheit zusammen. Damals spielte er gemeinsam mit seinem Cousin Tony Szenen aus dem Superheldenuniversum nach. Tony übernahm die Rolle von Sabretooth, während Adam Wolverine verkörperte. Jimmy Kimmel wollte deshalb wissen, ob sein Cousin bei der aktuellen Zusage eine Rolle gespielt habe. Daraufhin scherzte der Schauspieler zunächst über einen angeblichen Streit zwischen den beiden, stellte anschließend aber klar: "Nein. Ich liebe meinen Cousin. Es ist immer noch alles gut."

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Getty Images Adam Driver beim Fototermin zu "Paper Tiger" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

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Getty Images Marvel-Präsident Kevin Feige

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