Keine Paarzeit für Russell Brand und Frau Laura im Gefängnis

Russell Brand (51) muss während seiner Haftzeit auf ungestörte Zweisamkeit mit seiner Ehefrau Laura Gallacher (39) verzichten. Ein generelles Besuchsverbot für seine Partnerin bedeutet das allerdings nicht: Reguläre Treffen im Gefängnis sind von der Einschränkung laut den vorliegenden Informationen nicht ausdrücklich betroffen. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Insider, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Demnach sind sogenannte Conjugal Visits im britischen Strafvollzug grundsätzlich nicht vorgesehen. Bei diesen Besuchen können Paare längere Zeit ungestört miteinander verbringen. "Ihm wären keine ehelichen Besuche gestattet. So etwas gibt es im Vereinigten Königreich nicht", stellten sie klar. Für Russell und Laura heißt das, dass während seiner Zeit im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth keine ungestörten intimen Langzeitbesuche möglich sind. Das Paar ist seit neun Jahren verheiratet. Die Haftbedingungen greifen damit deutlich in das gemeinsame Eheleben ein. Ob Laura ihren Mann regulär besuchen kann und wie häufig solche Treffen möglich wären, geht aus den Angaben der Quelle jedoch nicht hervor.

Russell wurde am Montag nach einem vierwöchigen Prozess zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Seitdem ist er im HMP Wandsworth im Süden Londons untergebracht. Die Geschworenen sprachen ihn in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig. Insgesamt ging es in dem Verfahren um vier betroffene Frauen. Neben den Taten, die Gegenstand des Prozesses waren, stehen weitere schwere Vorwürfe im Raum. Wie TMZ weiter berichtet, ermittelt die Londoner Metropolitan Police derzeit wegen zweier weiterer mutmaßlicher Vergewaltigungen. Eine Frau behauptet demnach, Russell habe sie im Alter von 16 Jahren von ihrer Schule abholen lassen. Bei dem anschließenden Treffen soll er sie sexuell angegriffen haben. Diese beiden mutmaßlichen Fälle waren den Angaben zufolge nicht Teil des nun abgeschlossenen Verfahrens. Zu möglichen weiteren juristischen Schritten im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen liegen bislang keine Angaben vor.

Trotz der schweren Vorwürfe und der Verurteilung hält Laura weiterhin zu ihrem Mann. Für den Prozess nahm sie eine Reise von mehr als 6.400 Kilometern auf sich und flog vom gemeinsamen Zuhause in Florida nach London. Am Southwark Crown Court sagte sie als einzige Zeugin der Verteidigung aus. In ihrer Aussage beschrieb sie Russell als fürsorglichen Partner und Vater. Am Schuldspruch der Geschworenen änderten ihre Schilderungen jedoch nichts. Nun ist auch Lauras Kontakt zu ihrem Mann durch dessen Haftbedingungen eingeschränkt. Private eheliche Besuche sind ausgeschlossen, während die Möglichkeiten für gewöhnliche Gefängnisbesuche aus der Quelle nicht hervorgehen. Die Haftbedingungen schränken das Eheleben der beiden während seiner Haftzeit stark ein.

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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Getty Images Russell Brand trifft am 5. November 2026 am Southwark Crown Court in London ein

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