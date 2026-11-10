Justin Timberlakes Label glaubte nicht an "SexyBack"

Heute gehört "SexyBack" zu den erfolgreichsten Songs von Justin Timberlake (45). Doch bei seiner Plattenfirma kam der Track zunächst alles andere als gut an. Im Format "Re-Rank" des Magazins Complex sprach der Sänger nun über die Entstehung des Hits. Gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Timbaland (54) hatte er den Song 2006 geschrieben und produziert. Die Verantwortlichen seines Labels waren von dem ungewöhnlichen Sound zunächst allerdings nicht überzeugt und hielten ihn für einen Fehler. "Das wird nicht funktionieren. Du klingst nicht wie du selbst. Er ist zu schnell. Gerade läuft im Radio nichts mit 118 BPM", soll man ihm damals gesagt haben. Der Erfolg gab Justin jedoch recht: Nach seiner Veröffentlichung eroberte "SexyBack" in insgesamt acht Ländern die Spitze der Charts. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien landete der Song auf Platz eins und entwickelte sich damit zu einem internationalen Hit.

Wie Justin erzählt, hatten er und Timbaland den Song damals innerhalb kürzester Zeit geschrieben. Ihr Ziel war es, den Sound von Dancemusik neu zu definieren. Dabei wollte der Musiker bewusst einen Titel aufnehmen, der nicht auf Anhieb nach ihm klingt. Aus diesem Grund wurde sein Gesang verfremdet und sollte beinahe androgyn wirken. Beim Mitsingen sollte sich jeder selbst in der besungenen Person wiederfinden können. Die Zweifel seines Labels hätten ihn in seiner Überzeugung sogar noch bestärkt: "Und jeder Grund, den sie mir dafür nannten, dass es nicht funktionieren würde, war genau der Grund, weshalb ich dachte, dass es funktionieren würde." Im Rückblick habe ihn diese Erfahrung nachhaltig geprägt. "Für mich persönlich war es eine Erfahrung darin, meinem Bauchgefühl zu vertrauen und etwas so entschieden Andersartiges zu machen. Es hat irgendwie alles verändert", sagte der Sänger, der kürzlich seinen 14. Hochzeitstag mit Jessica Biel (44) feierte.

Auch bei anderen früheren Hits setzte Justin auf seine enge Zusammenarbeit mit Timbaland. In der Show "Hot Ones" erinnerte sich der ehemalige *NSYNC-Star daran, wie 2002 der Song "Cry Me a River" entstand. Damals sei er mit schlechter Laune ins Studio gekommen. Der Produzent habe ihm daraufhin zunächst die Melodie vorgebeatboxt. Bereits vier Stunden später sei der Track geschrieben und aufgenommen gewesen. Anschließend hätten die beiden mit der Nachproduktion begonnen. Auch in Zukunft scheint ihre Zusammenarbeit weiterzugehen: Im Gespräch mit Complex deutete Justin neue Musik mit Timbaland, Quavo (35) und Pharrell Williams (53) an. Genauere Details oder einen möglichen Veröffentlichungstermin verriet er jedoch nicht: "Wir werden sehen, aber ich freue mich wirklich darauf [...] Ich habe gekocht. Alles zu seiner Zeit."

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Getty Images Justin Timberlake im März 2024

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ActionPress Timbaland, März 2019

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