Treue Fans demonstrieren nach Russell Brands Verurteilung

Nach dem Schuldspruch gegen Russell Brand (51) haben sich am Montag zahlreiche Unterstützer vor dem Gericht versammelt und sich öffentlich hinter den Schauspieler gestellt. Mit mehreren Bannern sicherten die Anhänger dem Schauspieler und Comedian trotz seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe weiterhin ihre Loyalität zu. Auf einem Plakat war die Botschaft "Russell Brand, wir stehen hinter dir!" zu lesen. Einige Demonstrierende gingen sogar noch einen Schritt weiter und verglichen den Briten mit Jesus Christus. Auf einem weiteren Banner vor dem Gerichtsgebäude stand: "Christus wurde gekreuzigt, weil er die Wahrheit sagte." Damit rückten einzelne Fans den verurteilten Entertainer in die Nähe einer religiösen Leidensfigur. Russell war zuvor wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Das Gericht verhängte gegen den 51-Jährigen eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten. Die Kundgebung folgte unmittelbar auf diese Entscheidung und machte deutlich, dass ein Teil seiner Gefolgschaft weiterhin öffentlich zu ihm steht.

Die Demonstrierenden betrachteten den Schuldspruch offenbar nicht als gerechte Konsequenz für Russells Taten. Vielmehr sahen sie darin ein Vorgehen des Establishments gegen den Comedian. Frühere prominente Weggefährten waren bei der Solidaritätsbekundung vor dem Gericht dagegen nicht sichtbar. Die Unterstützung kam stattdessen von Menschen, die seinen religiösen und antiinstitutionellen Inhalten im Netz folgen. Über Jahre hatte sich der Comedian im Netz ein großes Publikum aufgebaut. In seinen Videos befasste er sich unter anderem mit Impfkritik und Verschwörungserzählungen. Zudem griff er immer wieder eine globale Elite an, die er als korrupt bezeichnete. Allein auf YouTube erreichte Russell 6,6 Millionen Abonnenten. Auf der Videoplattform Rumble folgten ihm weitere 1,4 Millionen Nutzer.

Russell wandte sich 2024 öffentlich dem Christentum zu. Das geschah, kurz nachdem die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen ihn 2023 durch eine Ausgabe der Channel-4-Sendung "Dispatches" breite Aufmerksamkeit erhalten hatten. Seine neue Glaubensausrichtung machte der Schauspieler anschließend zu einem festen Bestandteil seiner Onlineauftritte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura Gallacher (39) veröffentlicht er den wöchentlichen Podcast "Sunday Service with the Brands". Darin sprechen die beiden über das Christentum, Spiritualität, ihren Glauben und aktuelle Ereignisse. Neue Folgen erschienen sogar während des Prozesses. Darüber hinaus gehören auch Onlinegebete zu Russells religiösen Formaten. Durch seine neue Glaubensausrichtung gewann er eine weitere Anhängerschaft hinzu. Einige Mitglieder dieser Gemeinschaft hielten dem Comedian auch nach dem Schuldspruch öffentlich die Treue.

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Getty Images Russell Brand kommt am 5. November 2026 zum Southwark Crown Court in London

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Imago Unterstützer von Russell Brand halten vor dem Southwark Crown Court in London ein Banner für ihn

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