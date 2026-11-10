Sex nur mit Strafvertrag: Georgina Fleur traut Aleks nicht

Georgina Fleur (36) hat eine unmissverständliche Bedingung, sollte es zwischen ihr und Aleksandar Petrovic (35) jemals intim werden. In der achten Folge von Das große Promi-Büßen sprach die Influencerin mit ihren Mitstreiterinnen Sahel und Nadja Großmann über eine mögliche romantische Zukunft mit dem Realitystar. Georgina hat durchaus etwas für ihren Mitkandidaten übrig, blind vertrauen möchte sie ihm allerdings nicht. Der Grund dafür sind Aleks' Aussagen über Frauen, die er in der Vergangenheit öffentlich getätigt hat. Ohne rechtliche Absicherung kommt für sie deshalb nichts infrage. "Bevor ich irgendwas mit dem machen würde, würde ich den ein NDA mit 500.000 Euro Strafe unterschreiben lassen. Sonst gibt es keinen Sex, ganz einfach", stellte sie in der Sendung klar. Würde Aleks solch einen Vertrag unterzeichnen und nach einer gemeinsamen Nacht intime Details ausplaudern, könnte eine Zahlung in Höhe von einer halben Million Euro drohen.

Besonders stört Georgina, dass Aleks ihrer Meinung nach häufig spricht, ohne vorher nachzudenken. In verschiedenen TV-Formaten und bei öffentlichen Auseinandersetzungen mit Ex-Partnerinnen und anderen Liebschaften habe er sich respektlos verhalten. Genau das möchte sie auf keinen Fall selbst erleben. "Ich glaube, ich würde den umbringen, wenn der irgendwas mal über mich sagen würde. Sowas wie über Emmy oder seine Ex. Und dieses extrem respektlose Verhalten: Ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen, weil ich auch sehr stolz bin", gab sie zu. Mit dem Vertrag will Georgina also verhindern, dass private Informationen über sie später an die Öffentlichkeit gelangen. Ein NDA, kurz für Non-Disclosure Agreement, ist eine rechtlich bindende Verschwiegenheitserklärung, die vertrauliche Informationen schützen soll. Wer dagegen verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. In Georginas Fall wäre das eine saftige Vertragsstrafe von 500.000 Euro.

Georginas Interesse an Aleks zeigte sich schon früher im Camp. Bereits zu Beginn der Staffel hatte sie Interesse an ihm gezeigt. Später schwärmte sie offen von seinem Aussehen und seiner charmanten, tollpatschigen Art. Gleichzeitig beschäftigte sie jedoch schon damals die Frage, warum Aleks überhaupt bei "Das große Promi-Büßen" mitmacht. Sein Verhalten gegenüber früheren Partnerinnen ließ sie trotz aller Anziehung skeptisch bleiben. Auch im aktuellen Gespräch mit Sahel und Nadja schwankte Georgina zwischen Zuneigung und Misstrauen. "Ich weiß nicht, ob es eine Zukunft hat, aber ich mag den", erklärte sie in der Show. Aleks selbst bekam von dem Gespräch über die Vertragspläne nichts mit.

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Joyn Collage: Georgina Fleur und Aleks Petrovic

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Joyn Georgina Fleur bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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