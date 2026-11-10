David Walliams: 18-Jährige erhebt Vorwurf eines Kussversuchs

Schwere Vorwürfe gegen David Walliams (55): Eine junge Frau namens Sarah behauptet, der Comedian habe im Jahr 2016 versucht, sie zu küssen. Ein neu aufgetauchtes Foto zeigt David Walliams mit der damals 18-Jährigen und seinen damaligen "Britain's Got Talent"-Jurykollegen Simon Cowell (67), Amanda Holden (55) und Alesha Dixon (48). Auch zwei weitere junge Fans sind auf der Aufnahme zu sehen. Wie ITV News und The Guardian berichten, soll Sarah den Schauspieler nach dem Besuch einer Showaufzeichnung gemeinsam mit einer Freundin in seinem Londoner Zuhause getroffen haben. Dort soll David den beiden jungen Frauen Rosé serviert und Pasta gekocht haben. Während sie anschließend einen Film schauten, habe er Sarahs Bein gestreichelt. Anschließend soll er versucht haben, sie zu küssen. David weist zurück, dass es zu sexuellem Kontakt gekommen sei. Laut dem Bericht gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Simon, Amanda oder Alesha etwas von dem mutmaßlichen Verhalten ihres damaligen Jurykollegen wussten.

Sarah zufolge folgte David ihr schon auf der Heimfahrt von der ersten Show bei Instagram. Per Privatnachricht habe er sie und ihre Freundinnen dann zu einer weiteren Aufzeichnung am nächsten Tag eingeladen. Zuvor hätten sie den Entertainer in seinem Hotel getroffen und gemeinsam Burger, Pommes und Eis gegessen. Etwa zwei Wochen später kam es laut Sarah zu dem Besuch bei ihm zu Hause. Nach dem Essen und dem Rosé habe sich beim Filmschauen die Stimmung verändert. Später sei er ihr bis zur Toilette gefolgt, habe sie an der Taille an sich gezogen und einen Kussversuch unternommen. Sie habe ihn daraufhin auf ihren Freund hingewiesen. Als die beiden schlafen gehen wollten, soll David zudem versucht haben, Sarah von ihrer Begleiterin zu trennen. Die Freundin habe sie jedoch weggezogen. Die Schilderungen stammen aus einer dreijährigen gemeinsamen Recherche der beiden Medien. Öffentlich genannt werden durfte David erst, nachdem ein Richter seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung abgewiesen hatte und die Berufungsfrist verstrichen war.

Die Schilderungen sind Teil einer dreijährigen Recherche, in der weitere Frauen Vorwürfe gegen David Walliams erheben. Mehrere von ihnen behaupten, er habe sie als Teenager kontaktiert und seine Bekanntheit für Annäherungen genutzt. Darunter sollen auch zwei Mädchen gewesen sein, die damals erst 15 Jahre alt waren. David weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück. Seine langjährige Agentur Independent Talent Group zog dennoch Konsequenzen und beendete die fast 20 Jahre andauernde Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Zuvor war sein Profil bereits von der Website verschwunden. Bei "Britain's Got Talent" ist der Comedian schon seit 2022 nicht mehr dabei: Damals waren sexuell explizite und abwertende Äußerungen von ihm über Kandidaten öffentlich geworden, wofür er sich entschuldigte. In seiner aktuellen Stellungnahme räumt der Autor gedankenloses Verhalten in früheren unverbindlichen sexuellen Beziehungen ein. Er bedauere, die Gefühle anderer nicht immer ausreichend berücksichtigt zu haben. Einen Machtmissbrauch, Gesetzesverstöße und die Darstellung seiner Person als Sexualstraftäter bestreitet er jedoch entschieden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Comedian David Walliams

Anzeige Anzeige

Getty Images David Walliams, Schauspieler

Anzeige Anzeige