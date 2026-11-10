Nach Fehlgeburt: "Mord auf Ex"-Star Leonie Bartsch wird Mama

Baby-News bei Leonie Bartsch: Die Produzentin und Podcasterin erwartet mit ihrem Partner Alex ein Kind. Auf Instagram machte die durch den True-Crime-Podcast "Mord auf Ex" bekannte Journalistin die Schwangerschaft nun öffentlich. Dort veröffentlichte sie mehrere Pärchenbilder mit Alex und zeigte darauf erstmals ihren wachsenden Babybauch. "Ein neues Kapitel beginnt", schrieb sie zu den Aufnahmen und betonte, sie sei "aufgeregt und voller Vorfreude". Doch hinter der schönen Nachricht steckt zugleich eine schmerzhafte Erfahrung. Anfang 2026 erlitt sie eine Fehlgeburt, wie sie in ihrem Beitrag nun zum ersten Mal öffentlich erzählt. Der damalige Verlust begleitet die werdende Mutter auch während ihrer erneuten Schwangerschaft. Gerade deshalb betrachtet sie ihr jetziges Babyglück keineswegs als selbstverständlich. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass Leonie und Alex Nachwuchs erwarten und diese persönliche Nachricht mit ihren Followern teilen können.

Dass viele Frauen eine Fehlgeburt erleben, sei Leonie zwar bewusst gewesen. Was ein solcher Verlust tatsächlich mit einem macht, habe sie vorher aber nicht einschätzen können. "Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was es wirklich bedeutet", gab die Podcasterin offen zu. Ob sie ihre eigenen Erlebnisse zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher thematisieren wird, ließ sie zunächst unbeantwortet. Vorerst möchte sie sich ganz auf ihre Schwangerschaft und das Baby konzentrieren. "Heute bin ich einfach erst mal nur unendlich happy und freu mich, das mit euch zu teilen", schrieb Leonie weiter. Unter dem emotionalen Instagram-Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche liebevolle Reaktionen und Glückwünsche. Dagi Bee (32) bezeichnete die Schwangerschaft in den Kommentaren sogar als "die schönste Nachricht des Tages". Auch Schriftstellerin Caroline Wahl (31) und Bestsellerautor Sebastian Fitzek gratulierten der werdenden Mutter zu den besonderen Neuigkeiten.

Bekannt wurde Leonie an der Seite von Linn Schütze. Im Jahr 2019 riefen die beiden Journalistinnen ihren Podcast "Mord auf Ex" ins Leben, in dem sie über wahre Kriminalfälle sprechen. Darin beschäftigen sie sich mit Kriminalfällen und haben sich über die Jahre eine große Hörerschaft aufgebaut. Später machten die beiden ihre Zusammenarbeit auch unternehmerisch fest und gründeten zusammen die Produktionsfirma Auf Ex Productions. Auch bei Linn gab es zuletzt privat Grund zum Feiern: Sie gab ihrem Partner Kris auf der Nordseeinsel Föhr das Jawort. Anschließend gewährte die Podcasterin ihren Followern auf Instagram mit mehreren Bildern Einblicke in die standesamtliche Trauung. Nach den Hochzeitsnews ihrer Kollegin gibt es nun also auch bei Leonie große Veränderungen im Privatleben. Für sie und Alex beginnt mit dem ersten öffentlich angekündigten gemeinsamen Nachwuchs ebenfalls ein ganz neues persönliches Kapitel. Weitere Einzelheiten zu ihrem Baby oder zur Schwangerschaft verriet das Paar in dem Beitrag zunächst nicht.

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Christoph Köstlin Leonie Bartsch von "Mord auf Ex"

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Instagram / leonie_bartsch Leonie Bartsch, Produzentin

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