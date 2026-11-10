Dustin Hoffman räumt Fehlverhalten gegenüber Frauen ein

Dustin Hoffman (89) setzt sich erstmals ausführlich mit seinem früheren Verhalten gegenüber Frauen und den Vorwürfen aus der #MeToo-Zeit auseinander. In seiner am Dienstag veröffentlichten Autobiografie "Look at Me" räumt der Hollywoodstar ein, dass sein Auftreten besonders vor rund vier Jahrzehnten nicht immer angemessen gewesen sei. Mit seinen Flirts und zweideutigen Scherzen habe er manche Frau womöglich in unangenehme Situationen gebracht. "Ich bin sicher, dass es stimmt, dass ich in meinem Leben, besonders vor vierzig Jahren, einigen Frauen Unbehagen bereitet habe", schreibt der 89-Jährige laut People. Von sexuellem Fehlverhalten will der zweifache Oscar-Preisträger allerdings nichts wissen. Er habe nie eine Frau zu sexuellen Handlungen gedrängt. Damit zieht Dustin eine klare Grenze zwischen seinem eingeräumten Verhalten und den schwerwiegenden Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden.

In seinen Memoiren gibt Dustin zu bedenken, dass derbe Sprüche ganz unterschiedlich ankommen können. "Was für eine Person derb und beleidigend ist, könnte eine andere urkomisch oder belebend oder sogar irgendwie gemütlich finden", heißt es laut People in dem Buch. Über sich selbst schreibt er: "Ich liebe einen sogenannten schmutzigen Witz. Ich bin 'ein Borscht-Belt-Flirter', wie Bill Murray es einmal formulierte. Das ist nicht dasselbe, wie jemanden unter Druck zu setzen, etwas zu tun, das er nicht tun wollte." Vor neun Jahren hatten mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben, die von Belästigung bis zu sexuellen Übergriffen reichten. Eine von ihnen erklärte, er habe sich vor ihr entblößt, als sie noch ein Teenager gewesen sei. Damals bat der Schauspieler eine der Frauen um Entschuldigung, wies die gravierenderen Anschuldigungen aber zurück. Auch jetzt bezeichnet er die Anschuldigungen als unwahr. Seine Ehefrau habe ihm später verdeutlicht, wie seine Flirts auf Außenstehende wirken könnten. Zudem gesteht er, aus Selbstbezogenheit oft zu wenig Einfühlungsvermögen gezeigt zu haben.

Schon vor wenigen Wochen hatte Dustins Umgang mit seiner Vergangenheit für Gesprächsstoff gesorgt. Ein etwa 22 Jahre altes Interview des Schauspielers mit dem Playboy war in einem Reddit-Forum wieder aufgetaucht. Darin hatte die Hollywoodlegende freimütig über ihr erstes sexuelles Erlebnis gesprochen. Dieses habe sich bei einer Silvesterparty seines sieben Jahre älteren Bruders ereignet. Wie der Schauspieler in dem Gespräch schilderte, kam es im Dunkeln zu einem intimen Kontakt mit einer etwa 20-jährigen Frau. Im Dunkeln habe er sich ihr gegenüber als sein Bruder ausgegeben. Der Grund dafür: Er habe Angst gehabt, dass die Frau ihn andernfalls abweisen würde. Die wiederentdeckten Aussagen sorgten damit schon kurz vor der Veröffentlichung von "Look at Me" dafür, dass frühere Schilderungen des Oscar-Preisträgers erneut öffentlich diskutiert wurden. In seiner neuen Autobiografie richtet Dustin den Blick nun vor allem auf die Vorwürfe, die 2017 während der #MeToo-Bewegung gegen ihn bekannt geworden waren.

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Getty Images Dustin Hoffman besucht die Vorführung von "Twiggy" im Lumiere Cinema in Beverly Hills

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Getty Images Dustin Hoffman bei der New Yorker Premiere von "Tuner" am 20. Mai 2026

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