Trotz Haftstrafe hält Russell Brands Ehefrau zu ihrem Mann

Laura Gallacher (39) hält trotz der Verurteilung ihres Ehemanns Russell Brand (51) weiter zu ihm. Während des Prozesses am Southwark Crown Court in London unterstützte sie den Comedian, wo sie nur konnte. Wie The Sun berichtet, reiste Laura dafür mehr als 6.400 Kilometer aus dem gemeinsamen Zuhause in Florida an. In London trat sie dann als einzige Zeugin der Verteidigung auf. Vor Gericht beschrieb sie Russell als einen "unglaublich aufmerksamen Ehemann" und einen "wunderbaren Vater". Außerdem betonte sie, dass sie sich von ihm "vollständig umsorgt" fühle und ihn sehr liebe. Ihre Aussagen änderten jedoch nichts am Urteil der Geschworenen: Die Geschworenen sprachen den Schauspieler dennoch schuldig, und zwar in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs. Das Gericht verurteilte den Schauspieler und Comedian daraufhin zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten.

Für Laura war die Verkündung des Strafmaßes ein sichtlich schwerer Moment. Laut The Sun zitterte sie im Gerichtssaal und kämpfte mit den Tränen, während über die Zukunft ihres Mannes entschieden wurde. Kurz bevor Russell Brand das Strafmaß erfuhr, soll Laura ihm noch "Ich liebe dich" zugerufen haben. Danach verließ die Ehefrau des Verurteilten das Gerichtsgebäude, begleitet von mehreren Unterstützern. Während des Verfahrens hatte die Staatsanwaltschaft den Geschworenen erklärt, dass Lauras Erfahrungen aus dem gemeinsamen Familienalltag nicht mit dem angeklagten Verhalten gleichzusetzen seien. Der Mann, den sie zu Hause kenne, sei "ein völlig anderer Mensch" als Russell zum Zeitpunkt der Taten gewesen. Damit stellte die Anklage die Schilderungen der einzigen Entlastungszeugin dem Verhalten gegenüber, das dem Comedian in dem Prozess vorgeworfen wurde. Trotz Lauras eindringlicher Schilderungen folgte die Jury damit nicht dem Bild, das sie von ihrem Ehemann und dem Vater ihrer Kinder gezeichnet hatte.

Laura und Russell kennen sich schon lange. Ihre erste Begegnung liegt bereits 20 Jahre zurück: Die beiden lernten sich im Jahr 2006 kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt, während Russell 31 war. Zunächst entwickelte sich daraus jedoch keine dauerhafte Partnerschaft. Nachdem die kurze Ehe des Comedians mit Popsängerin Katy Perry (42) beendet war, fanden Laura und Russell 2015 wieder zueinander. Zwei Jahre nach ihrem Liebescomeback gaben sie sich das Jawort. Nun soll Lauras bedingungslose Unterstützung auch in ihrem persönlichen Umfeld Sorgen auslösen. Angehörige befürchten laut The Sun, dass Russell seine Ehefrau derart "einer Gehirnwäsche unterzogen" habe, dass sie die vor Gericht präsentierten Beweise gegen ihn nicht akzeptieren könne. Laura selbst hat sich zu diesen Vorwürfen öffentlich bisher nicht geäußert.

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Frau Laura und seinem Schwiegervater Bernard Gallacher zum Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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