Kristen Bell macht mit "Frozen 3"-Update Lust auf mehr

Fans von Arendelle dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Königin Anna freuen: In der englischsprachigen Originalfassung leiht Kristen Bell (46) auch im dritten Teil der erfolgreichen Animationsreihe der Disneyheldin wieder ihre Stimme. Die Produktion von "Die Eiskönigin 3", international unter dem Titel Frozen 3 bekannt, ist bereits in vollem Gange. Wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, verriet die Schauspielerin nun in der "Jennifer Hudson Show". Dabei gab sie einen kleinen Einblick in die Aufnahmen und berichtete, erst wenige Tage zuvor wieder im Tonstudio gewesen zu sein. Dort sang sie gleich zwei neue Lieder für den Film ein, von denen sie offenbar begeistert ist. "Ich habe am Freitag vergangener Woche zwei Songs aufgenommen. Ich liebe sie so sehr", erzählte Kristen in der Talkshow. Damit gibt sie den Fans bereits einen Vorgeschmack auf die musikalische Seite von Annas nächstem Abenteuer. Bis zum Kinostart dauert es allerdings noch eine Weile: "Die Eiskönigin 3" soll am 24. November 2027 in den USA in die Kinos kommen; in Deutschland wird derzeit der 25. November 2027 als Kinostart gehandelt.

Die Rückkehr zu ihrer Paraderolle scheint Kristen viel zu bedeuten. "Ehrlich gesagt lebe ich meine Träume. Ich lebe gerade wirklich meine Träume. Mit 46 Jahren kann man immer noch all seine Träume leben", sagte sie im Gespräch mit Moderatorin Jennifer Hudson (45). Auch mit dem bisherigen Verlauf der Produktion ist die Schauspielerin offenbar sehr zufrieden. "Ich bin einfach sehr stolz auf das, was geschrieben wird, und freue mich sehr darauf, es mit der Welt zu teilen", betonte sie in der Sendung. Unterdessen äußerte sich auch Jared Bush zu dem kommenden Animationsfilm. Der Kreativchef der Walt Disney Animation Studios verriet im Interview mit Collider weitere Details zum dritten Teil der Reihe. Die Zuschauer könnten sich demnach auf eine "ganz besondere Geschichte" freuen, "die die Menschen überraschen wird". Damit macht auch Bush neugierig auf das nächste Abenteuer aus Arendelle.

Mit der Rolle der Anna ging für Kristen einst ein lang gehegter Kindheitstraum in Erfüllung. Schon als kleines Mädchen hatte sie davon geträumt, irgendwann einer Disneyfigur ihre Stimme zu leihen. Beim Casting für den ersten Film war sie sogar die erste Schauspielerin, die für die Rolle vorsprach. Letztlich überzeugte sie die Verantwortlichen und bekam den Part. Nach dem zweiten Teil aus dem Jahr 2019 konnte Kristen es nach eigenen Angaben kaum erwarten, dass die Geschichte fortgesetzt wird – und dementierte dabei Gerüchte über ihre angebliche 60-Millionen-Dollar-Gage. Immer wieder habe sie beim Filmteam nachgefragt, wann endlich mit den Arbeiten an einem neuen Abenteuer begonnen werde. Mit ihrer Begeisterung steht sie nicht allein da. Auch Idina Menzel (55), die in der englischen Originalfassung Annas Schwester Elsa ihre Stimme leiht, wollte unbedingt in die Filmreihe zurückkehren. Sie begründete ihren Wunsch unter anderem mit der guten Zusammenarbeit mit Kristen. Außerdem würden beide ihre Figuren gerne erneut zum Leben erwecken.

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Getty Images Kristen Bell bei der Premiere von „Nobody Wants This“, in Los Angeles 2025

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ActionPress/Landmark Media Press and Picture Anna und Elsa in "Die Eiskönigin 2"

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