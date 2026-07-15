Home-Workout: Brittany Mahomes zeigt Mama-Chaos

Zahnen kann ganz schön anstrengend sein – das zeigt sich gerade bei Brittany Mahomes und ihrer kleinen Tochter Golden. Die Social-Media-Persönlichkeit teilte am Montag in ihrer Instagram-Story einen herrlich ehrlichen Mama-Moment mit ihren 2,1 Millionen Followern: Während Brittany gerade mitten in ihrem Home-Workout steckte, entdeckte sie, dass ihre einjährige Tochter Golden kurzerhand in einen Yogaklotz gebissen hatte – und das nicht nur einmal. Gleich fünf kleine Bissspuren waren auf dem Block zu sehen. Mit einer Portion Humor kommentierte die dreifache Mutter den Clip mit den Worten: "Golden war hier."

Dass Golden derzeit zahnt, hatte Brittany bereits im Februar verraten. Damals teilte sie ein Video, in dem das Mädchen im Leoparden-Print-Tragetuch an ihrer Brust schlummerte. "Ein zahnendes Baby braucht Kuscheln und Sellerie", schrieb sie dazu. Doch nicht nur Golden sorgte am selben Tag für niedliche Momente auf Brittanys Kanal: Die 30-Jährige postete auch ein Video, in dem sie ihre Kinder als Workout-Abschluss die Treppe hinauf- und hinuntertrug. "Letzte Woche war das mein Abschluss fürs Training", schrieb sie dazu. "Ich habe sie ein paarmal hoch und runter getragen." Die Kleinen kreischten dabei vor Begeisterung.

Brittany ist mit NFL-Quarterback Patrick Mahomes (30) verheiratet, mit dem sie drei Kinder großzieht: Tochter Sterling, Sohn Bronze und die kleine Golden, die am 12. Januar 2025 zur Welt kam. Das Paar kennt sich bereits aus der Schulzeit – Patrick machte seiner Jugendliebe am 1. September 2020 bei der Super-Bowl-Ringzeremonie der Kansas City Chiefs einen Heiratsantrag. Noch im selben Monat gaben die beiden bekannt, dass ihr erstes Kind unterwegs sei. Geheiratet haben die beiden schließlich am 12. März 2022 auf Maui, Hawaii.

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Getty Images Brittany Mahomes 2024

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Instagram / brittanylynne Home Workout mal anders: Brittany Mahomes trägt ihre Tochter Sterling die Treppe hoch.

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025