Darauf freute sich Amira vor Geburt ihrer Tochter am meisten

Amira Aly (34) konnte die Geburt ihrer Tochter kaum erwarten! In einer bereits vor der Entbindung aufgezeichneten Folge ihres Podcasts "Amira +1" sprach die Moderatorin mit ihrem Gast Franzi König über ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs. Als Franzi sie fragte, wie sie der kommenden Zeit entgegenblicke, geriet Amira regelrecht ins Schwärmen. Besonders gespannt war die zweifache Jungsmama darauf, wie sich das Leben mit einem Mädchen anfühlen würde. "Ich freue mich natürlich. Ich bin super aufgeregt, wie es jetzt mit einem Mädchen ist. Ich freue mich auf den Babygeruch, ich freue mich aufs Stillen, aufs Wochenbett, auf die Kennenlernzeit und auf dieses Verlieben. Das ist so unfassbar schön", erzählte sie begeistert. Vor allem die ersten gemeinsamen Wochen, in denen sie ihre Tochter in Ruhe kennenlernen und eine enge Bindung zu ihr aufbauen können würde, hatten für Amira schon vor der Geburt eine besondere Bedeutung.

Neben der Vorfreude auf ihre Tochter beschäftigte Amira Aly noch etwas ganz besonders: Wie würde sich ihr Partner Christian Düren (36) als frischgebackener Papa machen? "Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie aussieht, wie sie sein wird und auch meinen Partner als Papa zu sehen", verriet die Moderatorin in ihrem Podcast. Zwar kennt Christian das Familienleben mit Kindern bereits durch Amiras zwei Söhne, doch mit dem gemeinsamen Nachwuchs würde für das Paar ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnen. "Er ist jetzt ein supercooler Kumpel für meine Jungs, aber ich lerne ihn ja dann auch noch mal ganz neu kennen und er sich ja auch, und das finde ich total spannend", erklärte sie. Amira war sich sicher, dass die Geburt ihrer Tochter auch ihre Beziehung verändern würde. "Ich glaube, dann sieht man den Partner ja auch noch mal mit ganz anderen Augen."

Mittlerweile dürfen Amira und Christian ihre gemeinsame Tochter endlich in den Armen halten. Für den Moderator ist es das erste eigene Kind – und auf seine neue Rolle hatte er sich schon vor der Geburt vorbereitet. Um möglichst viel Zeit mit seiner kleinen Familie verbringen und Amira im Babyalltag unterstützen zu können, wollte Christian beruflich deutlich kürzertreten. Dafür plante er, seine Reisen für rund drei bis dreieinhalb Monate einzuschränken und jeden Abend zu Hause in Köln zu sein. Mit Amiras beiden Söhnen hatte er bereits zuvor ein enges, freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Nun erlebt die Moderatorin ihren Liebsten erstmals als Vater ihres gemeinsamen Kindes und entdeckt dabei eine Seite an ihm, auf die sie sich schon während der Schwangerschaft besonders gefreut hatte.

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

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