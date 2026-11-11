Eric Bauza hinterlässt seiner Familie ein Millionenvermögen

Der im Oktober verstorbene "Looney Tunes"-Synchronsprecher Eric Bauza (†46) hinterlässt seiner Familie ein Vermögen von mehr als 1,3 Millionen Euro. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, soll sein Bruder Edgar Alan Bauza nun die Verwaltung des Nachlasses übernehmen. Eric habe Edgar in seinem Testament ausdrücklich für diese Aufgabe bestimmt. Der Bruder hat bei Gericht beantragt, offiziell als Nachlassverwalter eingesetzt zu werden. Das persönliche Eigentum des Schauspielers wird in den Dokumenten auf rund 600.000 Euro geschätzt. Dazu kommen Immobilien, deren Wert nach Abzug aller Belastungen mit weiteren 759.000 Euro angegeben wird. Von dem Vermögen sollen gleich mehrere Familienmitglieder profitieren: Erics Sohn Ryker, dessen Mutter Jessica sowie Erics Vater und seine Mutter. Auch seine Nichte Kyra soll einen Teil des Vermögens erhalten. Wie groß die jeweiligen Anteile ausfallen, geht aus den bislang bekannten Angaben allerdings nicht hervor.

Ob es neben diesem Nachlass noch private Treuhandvermögen mit weiteren Werten gibt, geht aus den Gerichtsdokumenten nicht hervor. Nach seinem Tod rief ein Freund außerdem eine GoFundMe-Kampagne zugunsten von Jessica ins Leben. Bislang sind dort mehr als 45.000 Euro zusammengekommen. Das angestrebte Spendenziel liegt bei 67.000 Euro. Mit dem Geld sollen unter anderem die laufenden Kosten für Haushalt und Lebensunterhalt gedeckt werden. Auch Reisen nach Toronto zu den Familien von Eric und Jessica sowie unerwartete finanzielle Belastungen sollen dadurch abgedeckt werden. Eric war am 25. Oktober im Alter von 46 Jahren gestorben. Nach Angaben des Gerichtsmediziners von Los Angeles war eine hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung die Todesursache. Als weitere Faktoren wurden Schlafapnoe und Adipositas festgestellt. Die zuständige Behörde stufte Erics Tod als natürlich ein. Seine Familie hatte die traurige Nachricht anschließend über seinen Instagram-Account öffentlich gemacht.

Bekannt war Eric vor allem als Stimme zahlreicher berühmter Figuren aus den "Looney Tunes". Er lieh unter anderem Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Porky Pig, Elmer Fudd, Marvin dem Marsmenschen und Road Runner seine Stimme. Im Laufe seiner Karriere sammelte der Synchronsprecher mehr als 400 Schauspielcredits und prägte mit seiner Arbeit zahlreiche bekannte Trickfiguren. Für seine Leistungen wurde er dreimal mit einem Children's & Family Emmy ausgezeichnet. Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte er sich noch bestens gelaunt bei der Premiere des Animationsfilms "Forgotten Island" gezeigt und auf dem lila Teppich posiert. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod sorgte später sowohl bei Fans als auch bei langjährigen Weggefährten für große Bestürzung. In den sozialen Medien erinnerten zahlreiche Menschen an seine markante Stimme und seine umfangreiche Arbeit. Mit seinen vielen Rollen gehörte Eric über Jahre zu den besonders vielseitigen Sprechern der Animationsbranche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Bauza bei der Premiere von "Forgotten Island" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Bauza mit einem Plüsch-Road-Runner bei der Premiere von "Coyote vs. Acme" in Los Angeles

Anzeige Anzeige