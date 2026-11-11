10 Jahre Funkstille: Pietro Lombardi überwand Familienkrise

Fast zehn Jahre lang hatte Pietro Lombardi (34) keinen Kontakt zu seiner Familie. Inzwischen reden sie wieder miteinander, wie der Musiker im "Tim Gabel Podcast" nun verrät. Den Anstoß gab eine Nachricht, mit der er nicht gerechnet hatte: Die beste Freundin seiner jüngeren Schwester meldete sich bei ihm. Sie erinnerte Pietro daran, dass seine Schwester am nächsten Tag in Karlsruhe ihren 18. Geburtstag feiern würde. Außerdem bat sie ihn, dort als Überraschungsgast aufzutauchen. Der Musiker entschied sich spontan für die heimliche Reise. Niemand aus seiner Familie wusste, dass er bei der Feier auftauchen würde, weswegen er kurz vorm Eintreten auch fast wieder umgekehrt wäre. Pietro hatte panische Angst davor, anzuklopfen und seinem Vater nach all den Jahren in die Augen zu sehen. Er wusste ja auch nicht, wer aus seiner Familie ihm die Tür aufmachen würde.

Tatsächlich öffnete sein Vater schließlich die Tür, machte seinem Sohn aber keinerlei Vorwürfe. "Endlich ist mein Sohn zurück, komm her!", habe er stattdessen gesagt, erzählt Pietro im Gespräch mit Tim. Sein Vater nahm ihn sofort in den Arm. Pietro hatte dabei das Gefühl, dass sein Vater die ganze Zeit auf seine Rückkehr gewartet hatte. Danach betrat der Sänger den Saal, in dem gefeiert wurde. Wie Pietro es im Podcast erzählt, sei das Wiedersehen sehr tränenreich gewesen. Sowohl seine Schwester, als auch seine Mutter haben angefangen zu weinen. Danach lag sich die ganze Familie in den Armen. An diesem Abend beschlossen alle gemeinsam, die jahrelange Trennung hinter sich zu lassen und neu anzufangen.

Die lange Funkstille zwischen ihm und seiner Familie ist ein schwieriges Thema für Pietro – vor allem, weil er der Entscheidung heute sehr kritisch gegenübersteht. Er habe sich geschämt, weil er seiner Familie den Rücken gekehrt habe, erzählt er. Eine plausible Erklärung für sein Verhalten von damals habe er nicht. Rückblickend nennt er es dumm. Das Wiedersehen in Karlsruhe gehört für ihn zu den schönsten Momenten seines Lebens. Wie er im Podcast erzählt, sei ihm durch das Wiedersehen bewusst geworden, wie viel er durch die Distanz eigentlich verloren hatte. Inzwischen spielt die Familie auch im Alltag seines ältesten Sohnes Alessio eine wichtige Rolle. Der Junge ist elf Jahre alt und verbringt besonders gern Zeit bei seinen Großeltern.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, August 2020

Anzeige Anzeige