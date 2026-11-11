Nach heißer Nacht: "Promihof"-Kevin Njie gerät in die Kritik

Nach der Nacht mit Vanessa Brahimi muss sich Kevin Njie (30) auf dem Promihof einiges anhören. Wie die vierte Folge der Realityshow zeigt, ist die Stimmung am Morgen danach angespannt. Mehrere Mitbewohner gehen auf Abstand, nachdem sich Kevin und Vanessa in der Nacht nähergekommen waren. Vor allem Marc-Robin Wenz und Zoe Müllner machen mit ihren Blicken deutlich, dass sie von der Aktion wenig halten. Kevin wirkt überrascht und versteht zunächst nicht, warum ihm plötzlich so viel Ablehnung entgegenschlägt.

Zoe hatte in der Nacht mitbekommen, was zwischen Kevin und Vanessa passiert war, und spricht ihn am nächsten Morgen direkt darauf an. "Ich schäme mich für letzte Nacht, Kevin, zu Recht", sagt sie in der Sendung. Die Realitydarstellerin unterstellt ihm, die intime Situation genutzt zu haben, um vor den Kameras mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. "Ich find's ein bisschen lächerlich und auch ein bisschen traurig, wenn man seine Sendezeit dadurch sucht", sagt Zoe. Mit ihrer Kritik steht sie nicht allein da. Kevin muss sich nun vor seinen Mitbewohnern für sein Verhalten erklären.

Die Reaktionen auf dem Hof kann Kevin nur schwer nachvollziehen. "Die Mädels stehen auf dich und so, und dann bist du auf einmal Staatsfeind Nummer eins", beschreibt er den Stimmungswechsel. Auch Julia Römmelt (32) hatte die Annäherung zwischen Kevin und Vanessa mitbekommen. Für das Model ist die Szene Anlass, darüber zu sprechen, was sie sich beim Kennenlernen wünscht. "Ich kenne meinen Wert, ich will erobert werden und ich muss nicht darum betteln, dass jemand mit mir ist", stellt Julia klar. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kevin Njie am Frühstückstisch bei "Der Promihof"

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie knutschen im Bett bei "Der Promihof"

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