Nach de Miguels Tod sichert Klub die Zukunft seiner Tochter

CD Tenerife will nach dem Tod von Jesús de Miguel (†30) dessen einjährige Tochter Carla finanziell absichern. Wie The Athletic berichtet, hat der spanische Zweitligist zugesagt, sie bis zu ihrem 18. Geburtstag zu unterstützen. Der Angreifer war am 3. November im Alter von 30 Jahren gestorben. Bei einem Zusammenstoß im Ligaspiel gegen den FC Andorra hatte er zuvor schwere Verletzungen im Brustbereich erlitten. Auch abseits des Vereins erhält die Familie Unterstützung: Tausende Menschen aus aller Welt haben sich an einer Spendenaktion auf GoFundMe beteiligt. Bis Montagmittag kamen so bereits mehr als 200.000 Euro für die Hinterbliebenen zusammen.

Antonio Manuel Poro Granados, Generaldirektor von CD Tenerife, erklärte gegenüber The Athletic, warum der Verein diese Verantwortung übernimmt: "Es ist unsere Pflicht, über das Spielfeld hinaus zu handeln. Wir werden dafür sorgen, dass Carla eine sichere Zukunft hat." Um auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen, blendeten die Sender am Wochenende bei den Fernsehübertragungen den QR-Code der Sammlung ein. So konnten Zuschauer direkt für die Familie spenden. In mehreren spanischen Stadien gedachten Spieler, Trainer und Fans des verstorbenen Fußballers vor dem Anpfiff mit Schweigeminuten.

Der Zusammenstoß ereignete sich in der 97. Minute der Zweitligapartie. Jesús prallte mit Andorras Torhüter Jesús Owono zusammen und verlor noch auf dem Rasen das Bewusstsein. Auf dem Weg ins Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria auf Teneriffa erlitt er einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste reanimiert werden. Bei seiner Ankunft in der Klinik war sein Zustand zunächst stabil, aber ernst. Im Laufe der Nacht traten Komplikationen auf, und sein neurologischer Zustand verschlechterte sich. Am nächsten Morgen teilte CD Tenerife mit, dass der Angreifer um 8:00 Uhr gestorben war.

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Imago Jesus de Miguel von Teneriffa im Spiel gegen Celta Fortuna im Estadio Municipal de Barreiro

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Imago Jesus de Miguel vom CD Tenerife applaudiert den Fans nach dem Unentschieden gegen CE Sabadell

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