Kuss-Zoff bei "Love Island VIP" lässt Hanna Weig weinen

Bei Love Island VIP fliegen mal wieder die Fetzen – und schuld daran ist ein einziger Kuss. Hanna Weig (30) ließ sich auf Giuliano Lorenzo Hediger ein, obwohl Camelia Minicuta zuvor bereits deutliches Interesse an dem Schweizer gezeigt hatte. Dass Camelia von der Knutscherei wenig begeistert war, überrascht daher kaum. Verletzt stellte sie Hanna zur Rede. Die Realitydarstellerin erklärte in der Show, sie habe die Verbindung zwischen den beiden einfach nicht als besonders ernst eingeschätzt. Zudem habe sie selbst überhaupt keine Gefühle für Giuliano. Doch damit war der Streit noch längst nicht ausgestanden: Der Konflikt nahm Hanna so sehr mit, dass sie später in Tränen ausbrach und von Tim Kühnel (30) getröstet werden musste.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Gefühlschaos? Ursprünglich wollte Giuliano Camelia küssen, doch für sie war der Moment dafür nicht passend. Nur kurze Zeit später küsste er stattdessen Hanna. Sie fand den Schweizer sympathisch und süß und bekam bei einem guten Song spontan Lust auf einen Kuss. Camelia warf ihr daraufhin vor, ihr Interesse an Giuliano allein an diesem Tag bereits dreimal angesprochen zu haben. Hanna entgegnete: "Hätte ich das gewusst, dass das schon so fortgeschritten bei denen ist und dass sie das wirklich ernst meint, hätte ich das auch niemals gemacht." Während Camelia am Tisch der Islander wiederholt erklärte, kein Drama machen zu wollen, vertrat Hanna die Ansicht, dass sich nun alle schlecht fühlten, obwohl doch eigentlich nichts passiert sei. Giuliano zeigte sich im Nachhinein reumütig: "Innerhalb von 15 Sekunden mache ich die ganze Beziehung, also das Kennenlernen, mit Camelia kaputt. Das ist einfach unnötig und dumm. Das war alles völlig überfordernd."

Camelia und Hanna waren gemeinsam mit Maxime Ocasek als neue Granaten in die Casa Amor gekommen. Ihre Aufgabe: die bestehenden Verbindungen der Islander ordentlich auf die Probe zu stellen. Doch genau diese Rolle setzte Hanna nun emotional zu. "Mir tut nur weh, dass ich nur immer die Versuchung bin", gestand sie Tim unter Tränen. Ihre Reaktion begründete sie auch mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Eigentlich sehe sie sich selbst als selbstsichere Powerfrau. In den vergangenen Jahren habe sie jedoch immer wieder mit unsicheren Männern zu kämpfen gehabt, die mit ihrer Art nicht umgehen konnten oder sie nicht zu schätzen wussten. Schließlich zeigte Camelia Verständnis für die Gefühle ihrer Mitstreiterin und schloss sie in die Arme. Weshalb sie sich trotz des Kuss-Dramas mit Hanna versöhnte, erklärte sie in der Show folgendermaßen: "Man hat versucht, sich gegenseitig zu verstehen, und am Ende hält man einfach zusammen, weil sie schuldet mir nichts."

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Hanna Weig und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Hanna Weig und Giuliano Hediger bei "Love Island VIP"

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