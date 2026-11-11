"Wirklich gruselig": Sarah Kuttner bekommt Chemo-Port gelegt

Für Sarah Kuttner (47) ist ihre bevorstehende Chemotherapie nun ganz real geworden: Die Moderatorin und Autorin ließ sich in dieser Woche einen Portkatheter unter die Haut einsetzen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" sprach die 47-Jährige offen darüber, wie sehr sie sich vor diesem Schritt gefürchtet hatte. "Das macht es so offiziell. Bis dahin könnte man immer noch nach Hause gehen, aber das ist der erste Schritt zur Chemo, denn dafür wurde das Ding ja gelegt. Und das ist wirklich ein bisschen gruselig." Nach dem Eingriff unter Sedierung – eine Vollnarkose war nicht erforderlich – wich die anfängliche Sorge jedoch sofort einer unerschütterlichen Entschlossenheit. Ihren neuen, kämpferischen Blick auf die Dinge brachte Sarah gewohnt direkt auf den Punkt: "Jetzt sollen sie den Scheiß auch reinpumpen."

Große Schmerzen blieben der Moderatorin zwar erspart, doch spürt sie an der kleinen Erhebung unter der Haut ein leichtes Ziehen durch die gedehnte Hautschicht. Mit ihrem typischen Humor verglich sie das implantierte medizinische Hilfsmittel mit einer "ganz, ganz kleinen Extrabrust", während sie vor allem erleichtert darüber ist, dass absolut nichts absteht und sie im Alltag nirgendwo hängen bleiben kann. Besonders positiv hob sie dabei ihre behandelnde Ärztin hervor, die selbst einen Port trägt und daher ein feines Gespür für eine ästhetische Narbenführung und eine komfortable Platzierung abseits des BH-Trägers bewies. Nach der rund viereinhalbmonatigen Chemotherapie, die in dieser Woche beginnen soll, sind für Sarah zunächst eine wohlverdiente Pause, eine Operation sowie anschließende Bestrahlungen vorgesehen, weshalb der kleine Fremdkörper unter der Haut den Weg der Autorin noch einige Monate begleiten wird.

Nach anfänglichem Zögern hat sich Sarah nun bewusst dazu entschlossen, diesen harten Weg nicht im Verborgenen zu gehen, sondern ihre Krebsdiagnose und sämtliche medizinischen Etappen öffentlich zu machen. Möglicherweise möchte sie dafür sogar ihren alten YouTube-Channel reaktivieren und die Fans im Rahmen eines Videotagebuchs an ihrem Alltag teilhaben lassen. Auch auf den bevorstehenden Haarausfall ist sie bereits bestens eingestellt: Auf Instagram präsentierte sie jüngst eine dunkelbraune Perücke, die sie vor laufender Kamera eigenhändig zuschneiden will. Für die langen bevorstehenden Behandlungstermine ist ihre Tasche mit einer wärmenden Kuscheldecke, Strickzeug, Laptop und Lesestoff bereits komplett gepackt, wobei sie die erzwungene Ruhe in der Klinik eventuell sogar für ein ganz neues Projekt nutzen möchte: Sarah spielt aktuell mit dem Gedanken, dort an einem eigenen Buch über das Thema ADHS zu arbeiten.

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diekuttner Autorin Sarah Kuttner im September 2026

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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