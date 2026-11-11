Nach Ehe-Aus: Thomas Müller teilt Kuschelfoto mit einer Frau

Thomas Müller (37) teilt einen ungewohnt privaten Moment mit seinen Fans. Auf Instagram zeigt sich der Fußballstar zum ersten Mal auffallend vertraut mit einer Frau. Das Foto veröffentlichte der Sportler am Dienstag auf seinem Account. Darauf stehen die beiden auf dem Bürgersteig einer Großstadt. Thomas hat seine Arme von hinten um sie gelegt, beide wenden der Kamera dabei den Rücken zu. Ihr Gesicht ist auf dem Bild also nicht zu erkennen. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt der Zeitpunkt: Der Schnappschuss taucht nur wenige Monate nach dem öffentlich gewordenen Ehe-Aus mit Lisa Müller (37) auf. Seine Follower fragen sich deshalb sofort, ob bei dem Sportler etwa eine neue Liebe im Spiel ist. Ob Thomas und die Frau tatsächlich ein Paar sind, ist bislang allerdings nicht bestätigt.

Das Kuschelfoto ist nicht das einzige Bild in dem Beitrag. Thomas teilte gleich mehrere Aufnahmen und versah den Post mit den knappen Worten "Big smile", also "Großes Lächeln". Auf den weiteren Fotos ist der Fußballer unter anderem in einem Restaurant zu sehen. Ein anderes Bild zeigt ihn gemeinsam mit Mats Hummels (37). Die meiste Aufmerksamkeit zieht jedoch das Foto mit der unbekannten Frau auf sich. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag häufen sich die Reaktionen seiner Fans. "Er lebt sein bestes Leben", schreibt beispielsweise ein User unter dem Post. Ein anderer wird noch deutlicher und kommentiert: "Neue Freundin, neues Leben". Auch Komplimente für Thomas lassen nicht lange auf sich warten. "Wie gutaussehend", schwärmt ein weiterer Follower auf Instagram. Auf die neugierigen Kommentare geht der ehemalige Nationalspieler bislang nicht ein.

Dass Thomas und Lisa getrennte Wege gehen, ist seit Anfang Juni 2026 offiziell. Damals hatte der Anwalt des Fußballers die Trennung des Paares bekannt gegeben. Die beiden hatten sich 2009 das Jawort gegeben. Schon vor dieser Mitteilung war über einen längeren Zeitraum spekuliert worden, dass es in der Ehe der beiden kriseln könnte. Zu den Hintergründen der Trennung hielten sich beide in der Öffentlichkeit weitgehend bedeckt. Mit dem neuen Instagram-Post gewährt Thomas nun erstmals seit dem Ehe-Aus einen Einblick, der Fragen zu seinem Privatleben aufwirft. Das Bild ist das erste gemeinsame Foto von ihm und der Frau auf seinem Profil.

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Getty Images Thomas Müller bei der Präsentation des MagentaTV-Teams für die WM 2026

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Instagram / esmuellert Thomas Müller teilt einen privaten Moment auf Instagram

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