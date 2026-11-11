"Riesenfehler": "Bauer sucht Frau"-Daniel vergrault Frauen

Beim Scheunenfest von Bauer sucht Frau hat Daniel für ordentlich Unruhe gesorgt. Im zweiten Teil der Feierlichkeiten musste der Bio-Ackerbauer aus der Oberpfalz eine wichtige Entscheidung treffen: Welche seiner vier Kandidatinnen darf ihn zur Hofwoche begleiten? Zunächst ließ sich der Landwirt jedoch noch nicht in die Karten schauen und vertagte seine Entscheidung. Dann wandte er sich aber an alle Frauen gleichzeitig und machte eine Ansage, die es in sich hatte: "Es gibt aber eine Favoritin, der ich den Druck dann schon mal wegnehmen will und die sicher dabei sein wird. Meine momentane Favoritin ist die Annika." Für Annika war diese Nachricht eine große Erleichterung. Bei ihren Konkurrentinnen kam sie dagegen ganz anders an. Sie fühlten sich zurückgesetzt, und die Stimmung in der Runde, die bis dahin gut gewesen war, kippte plötzlich.

Julia konfrontierte Daniel offen mit ihrer Einschätzung. Ihrer Meinung nach wäre jede weitere Frau, die er nun noch einlädt, nach seiner bisherigen Aussage nur noch die zweite Wahl. Im Einzelinterview äußerte sie deshalb Zweifel daran, ob sie überhaupt noch an der Hofwoche teilnehmen möchte: "Ich bin mir unsicher, ob ich überhaupt noch mitkommen möchte, weil ich keine zweite Wahl mehr sein will. Das hab ich schon oft genug mitgemacht." Auch Hannah hatte die Aussage getroffen. Als Daniel Annikas Namen nannte, sei ihr "das Herz schon ein bisschen stehen geblieben", gab sie zu. Seine Unentschlossenheit fand sie "nicht so sympathisch". Auch sie überlegte, ob sie überhaupt noch mit zur Hofwoche fahren möchte. Daniel merkte schnell, was er angerichtet hatte: "Ich habe mich wirklich gerade um Kopf und Kragen geredet. [...] Das ist leider nach hinten losgegangen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht." Bei den Frauen entschuldigte er sich: "Ich war mega überfordert mit der ganzen Situation. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel." Am Ende lud er neben Annika auch Hannah zur Hofwoche ein.

Daniel bewirtschaftet ein historisches Schlossgut in der Oberpfalz. Bereits seit rund zehn Jahren ist der Bio-Landwirt auf der Suche nach der großen Liebe. Mithilfe der Kuppelshow hofft er nun, endlich die passende Partnerin zu finden. Beim Scheunenfest hatten sich gleich vier Frauen beworben, um den Landwirt näher kennenzulernen und sein Herz zu erobern. Nach den Einzelgesprächen konnte sich Daniel zunächst nicht dazu durchringen, eine von ihnen nach Hause zu schicken. Stattdessen wollte er sich bis zum Abend Zeit für seine Entscheidung lassen. Dass ausgerechnet seine Favoritenansage die Gemüter so erhitzte, hatte bei den Bewerberinnen ganz persönliche Gründe. Bei Julia traf er einen wunden Punkt: Sie erklärte, dass sie es in der Vergangenheit schon oft genug erlebt habe, nur die zweite Wahl zu sein. Hannah machte dagegen deutlich, was sie sich in einer solchen Situation von einem Mann wünscht. Sie erwarte bei einer solchen Entscheidung ein klares Ja oder Nein.

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Daniel, Amelie, Annika, Hannah, Julia bei "Bauer sucht Frau" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel, "Bauer sucht Frau", 2026

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