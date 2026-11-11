RTL verkündet Show "Virgin Island - Unberührt im Paradies"

Für Singles mit wenig oder gar keiner sexuellen Erfahrung geht es bald ins Paradies: Ab dem 25. November zeigt RTL+ das neue Realityformat "Virgin Island - Unberührt im Paradies". Wie der Streamingdienst nun bekannt gab, ziehen dafür fünf Frauen und fünf Männer gemeinsam in eine Villa in Mexiko. Dort setzen sie sich mit den Themen Nähe, Selbstwert und Sexualität auseinander. Unterstützt werden sie dabei von insgesamt sieben Fachpersonen. Das Besondere an dem Konzept: Es bleibt nicht nur bei Gesprächen. Wenn die Kandidaten es selbst möchten, können sie gemeinsam mit den entsprechend qualifizierten Experten auch ganz konkrete körperliche und sexuelle Erfahrungen sammeln. Wie weit sie sich darauf einlassen, entscheiden sie allein. Freiwilligkeit und gegenseitiges Einverständnis sollen in der Sendung oberste Priorität haben.

Vor die Kameras treten Mary, Michelle, Natalie, Laura, Fiona, Levin, Markus, Lars, René und Henrik. Sie alle bringen unterschiedliche Erfahrungen, Wünsche und Ziele mit in die Villa. Zum breit aufgestellten Expertenteam gehören die Paar- und Sexualtherapeutin Antonia Faust sowie die Sexualberaterin und somatische Sexologin Stella Sieger. Außerdem sind die beiden Sexological Bodyworkerinnen Patricia Macamo und Julia Gieler dabei. Komplettiert wird das Team durch Lenia Soley, die als Sexarbeiterin und Sexualtherapeutin tätig ist, Ben Russell, Fachperson für Sexualpädagogik und Sexarbeit, sowie den unterstützenden Sexarbeiter Ben Nordmann. Insgesamt umfasst die Staffel sieben Folgen. Darin stehen nach und nach Themen wie Scham, Grenzen, Vertrauen, Dating, Mut, Körperakzeptanz, Lust und Intimität im Mittelpunkt. Die Intensität soll dabei von Episode zu Episode zunehmen. Neue Folgen erscheinen ab dem 25. November immer mittwochs um 0 Uhr auf RTL+.

Im Mittelpunkt der Show stehen die ganz persönlichen Beweggründe der Singles für ihre Teilnahme an dem Experiment. Sie möchten herausfinden, was sie beim Dating, in ihrem Körpergefühl und in Sachen Intimität bislang zurückgehalten hat. Ein erstes Mal ist laut RTL+ ausdrücklich keine Pflicht und auch nicht das erklärte Ziel des Formats. Persönliche Entwicklung kann für die Kandidaten ebenso bedeuten, überhaupt Nähe zuzulassen oder ein Date zu haben. Auch eigene Wünsche offen auszusprechen oder klare Grenzen zu setzen, wird als Fortschritt verstanden. Jungfräulichkeit gilt in der Sendung nicht als Makel. Vielmehr soll jeder Teilnehmer seinen eigenen Weg gehen und jederzeit die volle Kontrolle über seine Erfahrungen behalten. Die Idee stammt ursprünglich nicht aus Deutschland: Die Sendung basiert auf einem britischen Originalformat. Die deutsche Version wird von RTL Studios im Auftrag von RTL+ in Mexiko produziert.

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RTL "Virgin Island - Unberührt im Paradies"-Teilnehmer v.l.: Laura, Henrik, Mary, Levin, Michelle, René, Natalie, Lars, Fiona, Markus

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RTL "Virgin Island - Unberührt im Paradies"-Experts: Patricia Macamo, Antonia Faust, Lenia Soley, Ben Russel, Julia Gieler, Stella Sieger, Ben Nordmann

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