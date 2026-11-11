Anni-The-Duck-Files: Influencerin Mowky bricht ihr Schweigen

Influencerin Mowky schwieg monatelang. Nun bricht sie die Stille. Am Montagabend, dem 9. November, äußerte sich der Social-Media-Star in einer Instagram-Story erstmals ausführlich zu den "Anni-The-Duck-Files". Die Videoreihe des YouTubers Jay Riddle hat ihr eine Welle an öffentlicher Kritik eingebracht, die sie nach eigenen Worten schwer belastet. "Über 7 Monate lang habe ich alles stillschweigend über mich ergehen lassen, aber ich bin schon zu lange weit über meinem Limit. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin zu müde, um morgens überhaupt noch aufzuwachen", heißt es in ihrem Statement. Mowky schilderte ihren Followern, dass sie Freunde, ihren Lebensunterhalt und sogar ihren Lebenstraum verloren habe. Inzwischen sei sie völlig erschöpft.

Die Content Creatorin wandte sich mit einer Bitte an die Öffentlichkeit: "Ihr habt rundum alles erreicht, was ihr wolltet, und deswegen bitte ich inständig darum, dass ab jetzt alle außer mir in Ruhe gelassen werden. Diese Leute haben das nicht verdient." Denn die Situation verschärfte sich für sie und weitere Betroffene von Monat zu Monat. "Videos im zweistelligen Bereich, Disstracks, Merch, Konzerte, Degradation, öffentliche Auftritte, Memes, Drohungen und Aufrufe, Doxing, frankensteinmäßig geklebte Storys und Lügen. Und es soll noch Monate so weitergehen", zählte Mowky auf. Mitleid wolle sie mit ihrem Beitrag nicht erregen. "Weil es an dem Punkt egal ist und weil ich weiß, dass dieser Post hier eh im allerschlimmsten Licht interpretiert wird", betont sie.

Am meisten zerstöre es sie, mitzuerleben, was aus den anderen Menschen gemacht werde, die in den Fall verwickelt sind. Ihre Story beendete sie mit einem klaren Appell: "Also bitte: Tretet gerne weiterhin so viel auf mich ein, wie ihr wollt, das ist okay und mich belastet es nicht mehr, aber thematisiert bitte niemanden sonst weiter. Lasst alle anderen endlich weiterleben. Bitte." Hintergrund ist ein Skandal rund um ihre frühere Freundin Anni The Duck. Mowky und weitere Kollegen aus der Szene wie Annis Ex Reved (26) warfen ihr unter anderem psychischen Missbrauch, Bodyshaming und Tierquälerei vor. Seit dem Frühjahr 2026 rollt der maskierte YouTuber Jay Riddle den Fall in seiner Reihe "Anni The Duck-Files" neu auf und zweifelt die damaligen Darstellungen an.

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Instagram / mowkytv Mowky, Streamerin

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Instagram / annitheduck Anni The Duck im Dezember 2025

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