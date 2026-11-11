"Love Island VIP": Marla küsst Paco in der Private Suite

Bei Marla Slengard und Tim Kühnel (30) hängt der Haussegen gewaltig schief! In der aktuellen Folge von Love Island VIP muss die Influencerin ihrem ehemaligen Couple nach dessen Rückkehr aus der Casa Amor ein pikantes Geständnis machen. Während Tim von ihr getrennt untergebracht war, verbrachte Marla nämlich eine Nacht mit Paco Herb (31) in der Private Suite. Dabei blieb es nicht nur beim Flirten und Kuscheln: Die beiden küssten sich schließlich. Bei ihrem Wiedersehen macht Marla einen sichtlich aufgelösten Eindruck. Tim versichert ihr, dass zwischen ihm und seinem neuen Couple Hanna Weig (30) außer etwas Tanzen nichts gelaufen sei und er weiterhin nur Marla wolle. Daraufhin gesteht sie ihm, dass sie und Paco etwas getrunken hätten und es zwischen ihnen zu einem Vorfall gekommen sei.

Angekündigt wurde die gemeinsame Nacht durch eine Nachricht an die Kandidaten: "Islander, die Paarungszeremonie ist Granatenrecht. Glückwunsch zu den neuen Couples. Ein Couple ist dabei nicht neu. Marla und Paco, die Private Suite wartet auf euch." Zunächst versicherten beide noch, dass nichts passieren werde. Doch in der Suite ging es schnell heiß her. Als Marla fror, kuschelten sie und Paco sich aneinander – kurz darauf kam es zum Kuss. Rückblickend erklärte die Realitydarstellerin in der Show: "Ich fand, Paco war extrem flirty. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr zurückhält. Weil es war sehr schwer, dem Ganzen standzuhalten." Bereits am nächsten Morgen bereute Marla die Annäherung. "Ich bin mega lost. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht", gestand sie. Sie habe Angst, dass Tim sich für Hanna entscheiden und sie verlassen könnte. Paco fand dazu deutliche Worte: "Sie hat auf jeden Fall Kacke gebaut und das muss sie dem Tim erklären."

Schon wenige Tage zuvor hatte Pacos Rückkehr in die Villa Marla aus dem Gleichgewicht gebracht. Als er die anderen Islander begrüßte, ergriff sie zunächst die Flucht und hielt Abstand zu ihrem früheren Flirt. Diese Zurückhaltung hielt allerdings nicht lange an. Obwohl sie mit Tim vercoupelt war, ließ sich Marla später wieder auf das Flirten mit Paco ein. Auch in der Private Suite schwärmte sie davon, mit ihm immer eine gute und unbeschwerte Zeit zu haben. Gleichzeitig verfolgte sie nach eigener Aussage noch ein anderes Ziel: Sie wollte sich selbst und Tim auf die Probe stellen. Schließlich befürchtete sie, dass auch Tim in der Casa Amor Grenzen überschreiten könnte. Ob ihre Verbindung Marlas gemeinsame Nacht mit Paco übersteht, erfahren die Zuschauer jedoch erst in der kommenden Folge.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Paco Herb und Marla Slengard bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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