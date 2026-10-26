Synchronsprecher (46) von Bugs Bunny und Daffy Duck ist tot

Die Welt der Looney Tunes trauert um Eric Bauza: Der kanadische Synchronsprecher, der Kultfiguren wie Bugs Bunny und Daffy Duck seine Stimme lieh, ist überraschend im Alter von 46 Jahren in Los Angeles gestorben. Seine Familie machte die traurige Nachricht am Montagmorgen über seinen Instagram-Account öffentlich. Für viele Fans und Weggefährten kommt der Verlust völlig unerwartet. Noch wenige Wochen zuvor hatte sich der Emmy-Preisträger bei der Premiere des Animationsfilms "Forgotten Island" auf dem lila Teppich präsentiert und dabei bestens gelaunt gewirkt. Entsprechend groß ist nun die Bestürzung bei Kollegen, die über Jahre hinweg mit ihm an zahlreichen Projekten gearbeitet haben. Als einer der gefragtesten Synchronsprecher im Animationsbereich prägte Eric zahlreiche bekannte Trickfilmfiguren und begeisterte damit Generationen von Zuschauern.

In ihrer Instagram-Mitteilung machte die Familie die traurige Nachricht öffentlich und würdigte Eric als Emmy-Preisträger und prägende Stimme ikonischer Looney-Tunes-Figuren wie Bugs Bunny und Daffy Duck. "Eric Bauza, Emmy-Award-Gewinner und die moderne Stimme von ikonischen Looney-Tunes-Charakteren wie Bugs Bunny und Daffy Duck [...], ist plötzlich gestorben", heißt es in dem Beitrag. Weitere Informationen zu den genauen Umständen seines Todes wollen die Angehörigen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Erste Angaben zur Todesursache gibt es allerdings bereits: Wie das Onlinemagazin CBR berichtet, nannte ein Gerichtsmediziner des Los Angeles County eine "hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung" als Haupttodesursache. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, die mit dauerhaft erhöhtem Blutdruck zusammenhängen kann. Das Herz muss in diesem Fall gegen einen erhöhten Widerstand arbeiten, was dazu führen kann, dass sich der Herzmuskel verdickt und an Elastizität verliert.

Seit 2020 lieh Eric mehreren beliebten Looney-Tunes-Figuren offiziell seine Stimme. Neben Bugs Bunny und Daffy Duck sprach er auch Porky Pig und Tweety und hauchte damit Charakteren Leben ein, die viele Zuschauer seit ihrer Kindheit begleiten. Für seine Arbeit wurde der Synchronsprecher mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Unter seinen älteren Instagram-Beiträgen sammeln sich inzwischen zahlreiche Kommentare von trauernden Fans, die sich auf bewegende Weise von ihm verabschieden. Viele zeigen sich fassungslos über die Nachricht und erinnern an die besonderen Momente, die sie mit seinen Figuren verbinden.

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Getty Images Eric Bauza bei der Premiere von "Forgotten Island" in Los Angeles

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Getty Images Eric Bauza mit einem Plüsch-Road-Runner bei der Premiere von "Coyote vs. Acme" in Los Angeles

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Getty Images Eric Bauza mit seinem Emmy für "Teen Titans Go!" bei den Children's and Family Emmy Awards in Los Angeles

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