Frankie Muniz' Ex-Frau Paige verteidigt sein Scheidungsvideo

Paige Price Muniz springt ihrem Noch-Ehemann Frankie Muniz (40) nun öffentlich zur Seite – und das ausgerechnet in den Kommentaren unter ihrem gemeinsamen Scheidungspost. Nachdem das einstige Paar seine Trennung auf Social Media bekannt gegeben hatte, sah sich der Schauspieler gezwungen, das ursprüngliche Ankündigungsvideo wieder zu löschen. Viele Nutzer hatten den ausgelassenen Clip, in dem die Familie gemeinsam tanzt, als unpassend empfunden. Paige meldet sich jetzt auf Instagram zu Wort und verteidigt Frankie: "Frankie, es tut mir so leid, dass du das Bedürfnis hattest, ein altes, lustiges Video unserer Familie zu löschen, weil die Leute so grausam zu dir sind."

Der gelöschte Scheidungspost zeigte Frankie, Paige und ihren fünfjährigen Sohn Mauz beim gemeinsamen Tanzen zu "Check Yes, Juliet" von We the Kings. Paige macht nun deutlich, dass sie trotz der Trennung weiterhin als Eltern an einem Strang ziehen wollen: "Eine Scheidung ist schlimm, klar – es ist nicht so, als würden wir uns darüber freuen... aber wir sind zwei Erwachsene, die wissen, wie man ein Team ist." Auch in ihrer Instagram-Story richtet sie sich noch einmal an ihre Follower und schreibt über einem Schwarz-Weiß-Foto des Ozeans: "Das Internet ist ein beängstigender Ort. Ich wünsche euch allen ein freundlicheres Meer."

Frankie wurde vor allem durch seine Hauptrolle in der Erfolgsserie Malcolm mittendrin weltbekannt. Privat fand er 2016 mit Paige sein Glück. Nach der Verlobung im Jahr 2018 heiratete das Paar zunächst im kleinen Kreis, bevor es seine Liebe im Februar 2020 mit einer großen Feier besiegelte. Mit der Geburt ihres Sohnes Mauz im März 2021 wurde das Familienglück komplett. Wie wichtig Frankie seine Rolle als Vater ist, machte er noch im Februar 2025 im Gespräch mit dem People Magazine deutlich: "Ich liebe es. Ich bemühe mich immer, der beste Vater zu sein, der ich sein kann."

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Getty Images Frankie und Paige Muniz im Dezember 2023

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Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas

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Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seinem Sohn

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