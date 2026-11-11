Marion Bartoli rechnet mit fiesem Wimbledon-Kommentar ab

Auch 13 Jahre nach ihrem größten sportlichen Triumph lässt Marion Bartoli (42) eine Bemerkung über ihr Aussehen nicht los. Im Gespräch mit der britischen Zeitung The Times hat die ehemalige französische Tennisspielerin nun erneut scharfe Kritik an John Inverdale geübt. Der BBC-Moderator hatte 2013 kurz vor ihrem Wimbledon-Finale gegen Sabine Lisicki (37) bei BBC Radio 5 Live über ihr Äußeres gesprochen. Dabei stellte er die Vermutung an, ihr Vater habe ihr schon als Kind gesagt, sie werde niemals eine Schönheit sein und müsse deshalb besonders hart auf dem Tennisplatz kämpfen. Für Marion ist bis heute unverständlich, wie Inverdale ihren besonderen Moment mit einer solchen Aussage überschatten konnte. "Ich kann den Kommentar, den er gemacht hat, immer noch nicht verstehen. Wie um alles in der Welt kann man so etwas sagen, wenn jemand gerade einen Kindheitstraum verwirklicht hat? Das ist einfach absolut widerlich", erklärte sie. Die damalige Aussage hat die Wimbledon-Siegerin offenbar bis heute nicht losgelassen.

Auf dem Platz ließ sich Marion von den Diskussionen um ihr Aussehen damals nicht aus der Ruhe bringen. Im Wimbledon-Finale 2013 besiegte sie Sabine Lisicki souverän mit 6:1 und 6:4 und sicherte sich damit ihren einzigen Grand-Slam-Titel. Dass John seine Bemerkung ausgerechnet kurz vor diesem sportlichen Höhepunkt gemacht hatte, macht sie für Marion offenbar bis heute besonders schwer nachvollziehbar. Die ehemalige Nummer sieben der Weltrangliste sieht darin allerdings kein Einzelereignis, sondern ein grundsätzliches Problem im Tennissport. Frauen würden deutlich stärker nach ihrem Äußeren beurteilt als ihre männlichen Kollegen. "Es war leider ein ständiger Druck. Und er lastet nur auf den weiblichen [Spielern]. Ein Mann würde niemals so behandelt werden", erklärte die ehemalige Sportlerin im Interview. Damit kritisiert Marion die aus ihrer Sicht unterschiedliche Behandlung von Tennisspielerinnen und ihren männlichen Kollegen.

Nach ihrem Wimbledonerfolg war Marion nur noch kurze Zeit als Profisportlerin aktiv. Bereits wenige Wochen nach dem größten Titel ihrer Karriere verkündete sie ihren Rücktritt. Die Kommentare zu ihrem Körper begleiteten sie allerdings weiterhin. Über Jahre hinweg wurde öffentlich immer wieder über ihr Gewicht und ihr Aussehen diskutiert. Besonders ihre drastische Gewichtsabnahme sorgte zeitweise für Spekulationen über ihren Gesundheitszustand. Zunächst erklärte die Französin ihre körperlichen Probleme mit einer Viruserkrankung und wies Vermutungen über Magersucht zurück. In einem Interview mit The Guardian blickte sie 2023 jedoch anders auf diese Zeit zurück: Sie schilderte, wie sich ihr Wunsch, abzunehmen, zu einer Essstörung entwickelt hatte und sie schließlich monatelang im Krankenhaus behandelt werden musste. Mit ihrer erneuten Wortmeldung zu Johns Bemerkung von 2013 lenkt sie die Aufmerksamkeit auch auf den von ihr kritisierten Druck auf weibliche Athletinnen – ein Thema, das unlängst durch den kontroversen Sportspot von Sydney Sweeney erneut Aufmerksamkeit erlangte.

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Getty Images Marion Bartoli, Tennisspielerin

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Clive Brunskill / Getty Images Marion Bartoli in Singapur 2014

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