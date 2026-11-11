"Durcheinander": Fans kritisieren "Bauer sucht Frau"-Auftakt

Der Auftakt der 22. Staffel von Bauer sucht Frau hat bei zahlreichen Zuschauern für Frust gesorgt. Am 9. November begrüßte Moderatorin Inka Bause (57) auf Gut Remeringhausen 15 Landwirte und Landwirtinnen sowie deren Auserwählte zum Scheunenfest. Doch statt sich ganz auf die Liebessuche konzentrieren zu können, verloren einige Fans bei den schnellen Wechseln zwischen Vorstellungen, Briefen und ersten Begegnungen den Überblick. Auf Instagram ging es danach allerdings weniger um die Liebessuche als um den hektischen Schnitt der Folge. "Was für ein merkwürdiges Konzept der ersten Sendung. Mir ist schon ganz schwindelig vom schnellen Bildwechsel und dem Durcheinander. Anstrengend", kommentierte ein Nutzer auf der Plattform. Ein anderer Fan fasste seinen Unmut kürzer zusammen: "Der Bildschnitt ist ja grauenvoll." Nach Ansicht der Kritiker blieb durch das hohe Tempo kaum Zeit, sich die Namen einzuprägen oder die Teilnehmer näher kennenzulernen.

Auch weitere Zuschauer fanden es unübersichtlich, dass Bauern und Kandidaten parallel gezeigt wurden. Ein Fan fragte auf Instagram: "Hat niemand mehr zugeschaut, dass jetzt alles so wirr zusammengeschnitten und gekürzt ist? Vorstellung der Bauern, Scheunenfest-Ausschnitte, Frauen gezeigt, kurz Briefe dazwischen ... strange. Vorher war's zu langlebig, aber das ist mühsam." Ein Zuschauer gab sogar an, die Folge vorzeitig ausgeschaltet zu haben. Ihm habe schon die vergangene Staffel besser gefallen. Inhaltlich hatte die Premiere dennoch einiges zu bieten: Ackerbauer Matthias musste zunächst eine kurzfristige Absage verkraften. Später lud er die betreffende Bewerberin aber direkt zur Hofwoche auf seinen Hof in Brandenburg ein. Hubertus empfing gleich sechs Frauen auf seinem Rittergut, was für erste Eifersüchteleien sorgte. Die weiteren Folgen von "Bauer sucht Frau" laufen montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Zusätzlich ist die Kuppelshow auf RTL+ verfügbar.

Bei den Hofwochen gab es auch persönlichere Momente. Bei Daniel entwickelte sich bereits auf einer gemeinsamen Autofahrt mit seinen Hofdamen Annika und Hannah eine lockere Situation mit leicht zweideutigem Unterton. Annika bemerkte während der Fahrt, dass ihr Klebe-BH verrutscht war, und sprach das kleine Missgeschick ganz offen an. Daniel zögerte nicht lange und bot ihr spontan seine Hilfe an. Doch Annika bremste ihn aus. Sie machte Daniel deutlich, dass sie für eine derartige Annäherung noch nicht bereit sei. Damit zeigte die Szene schon früh, wie humorvoll es zwischen dem Landwirt und seiner Hofdame zugeht. Nach dem von vielen Zuschauern als hektisch empfundenen Scheunenfest bot die Hofwoche somit mehr Raum für ein längeres Gespräch und die Dynamik zwischen Daniel und seinen beiden Besucherinnen. Ob sich daraus romantische Gefühle entwickeln, werden die nächsten Folgen zeigen.

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" mir Bäuerinnen und Bauern

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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