Laura Maria Rypa überrascht Pietro mit einer neuen Frisur

Pietro Lombardi (34) muss sich nach einem Friseurbesuch der besonderen Art wohl erst an sein Spiegelbild gewöhnen. Seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) hat ihm im gemeinsamen Urlaub kurzerhand die Haare gestutzt, und zwar ganz nach eigenem Geschmack. Das Resultat zeigte die Influencerin wenig später bei Instagram. Offenbar wollte sich Laura mit der Schere für eine Enttäuschung revanchieren, die Pietro ihr zuvor beschert hatte. Ernst nimmt sie die Sache allerdings nicht so ganz. Stattdessen scherzte sie über den neuen Schnitt und spendete ihrem Ex augenzwinkernd Trost: "Ich sag mal so: Haare wachsen ja zum Glück wieder nach … 🤭✂️"

Was genau hinter der Aktion steckt, verriet Laura dann in der Bildunterschrift: "Die letzten Tage hab ich ihm noch ganz brav die Haare gemacht, aber heute gab's dann mein ganz persönliches Dankeschön für das romantische Dinner am Strand, das irgendwie im Buffetrestaurant geendet ist. 😂🤡" Von schlechtem Gewissen keine Spur. Pietro bückte sich sogar extra, damit Laura ihm die Konturen mit einem Rasierer stutzen konnte. Mit sichtlichem Stolz holte sie sich gleich das Urteil ihrer Community ein: "Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? 😇🤓" Die Fans ließen nicht lange auf sich warten. Binnen 30 Minuten lagen unter dem Beitrag 134 Kommentare und 3.327 Reaktionen vor. "Ich wusste schon immer, dass mehr Potenzial in dir steckt", lobte ein Follower Laura. Andere bewunderten vor allem die Chemie zwischen Laura und Pietro. "So süß, ihr zwei! Ihr passt wie die Faust aufs Auge zusammen", hieß es in den Kommentaren.

Die Familie verbringt ihre Auszeit derzeit auf Mauritius, nachdem sie zuvor einen Stopp in Dubai eingelegt hatte. Mit dabei sind die Söhne Leano und Amelio. Zwischen Laura und Pietro herrscht trotz der Trennung eine vertraute Stimmung, die beiden necken sich ständig. Besonders deutlich wurde das vor ein paar Tagen im Luxushotel: Obwohl Pietro ein eigenes Bett hatte, kuschelte er sich zu Laura. Sie hoffte daraufhin auf eine romantische Geste. Der Sänger plante jedoch etwas völlig anderes und schlug stattdessen eine Partie UNO vor.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi beim Haareschneiden

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa frisiert Pietro Lombardi

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